Alle elezioni regionali in Veneto si sfidano otto candidati, ma il grande favorito è il governatore uscente Luca Zaia, in campo per la Lega. Contro di lui il centrosinistra si è diviso in tre: Arturo Lorenzoni (Pd), Daniela Sbrollini (Italia Viva) ed Enrico Cappelletti (M5s). In corsa ci sono anche Paolo Girotto (Libertà di scelta), Simonetta Rubinato (Veneto per le Autonomie), Paolo Benvegnù (Solidarietà Ambiente Lavoro – Rifondazione comunista), Patrizia Bardelle (Veneto Ecologia Solidarietà) e Antonio Guadagnini (Partito dei Veneti). Alle ore 23 del 20 settembre, l’affluenza è stata del 46,13%.

I primi exit poll di Opinio / Rai

