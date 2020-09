Si sono chiusi alle ore 15 i seggi sul referendum costituzionale. Le modifiche prevedono un taglio del 36,5% dei componenti della Camera e del Senato che porterebbe a una diminuzione di 345 seggi. Nello specifico i deputati della Camera scenderebbero da 630 a 400, e da 315 a 200 al Senato.

16.13 – 21 settembre -

Mentre comincia a profilarsi sempre più chiaramente la vittoria del Sì, il senatore Gregorio De Falco, ex esponente pentastellato, ha commentato questo risultato positivo, rispetto al taglio dei parlamentari, «una vera e propria truffa elettorale, nel momento in cui nell’arco di due sere sono passati in tv tre esponenti del Sì e nessun esponente del No e mi riferisco a Di Maio, Salvini e Crimi». All’Adnkronos De Falco ha dichiarato che «quella quota piuttosto ampia di indecisi ha votato Sì perché ha ritenuto erroneamente che quello fosse un voto per il cambiamento».

15.52 – 21 settembre -

Secondo le prime proiezioni il voto del si per il taglio dei parlamentari è avanti con il 67,8%. Il fronte del no è invece fermo al 32,2%.

Per Benedetto Della Vedova, segretario di +Europa, «la campagna per il no stava funzionando benissimo, io sono molto contento era una campagna tutta in salita. Resta il rammarico per un taglio brutale dei parlamentari ma vediamo il dato definitivo. Noi siamo stati gli unici ad aver sempre votato no». Mentre secondo la leader Emma Bonino «alle condizioni date è un’ottima cosa, non era affatto scontato, adesso vedremo le cifre definitive per una valutazione più ragionata e approfondita».

15.26 – 21 settembre -

L’affluenza non definitiva è data al 51,75%, mentre sono stati raccolti i dati di oltre 3mila comuni su 7.900. Per quanto riguarda le preferenze a livello regionale, YouTrend mostra come il Sì sia oltre o vicino al 70% in almeno sei Regioni. In Puglia e nelle Marche la forbice è del 70-74%. Mentre in Campania arriva al 76%.

15.00 – 21 settembre -

In base al primo Exit poll del consorzio Opinio Italia per la Rai, il “Sì” per il taglio dei parlamentari raggiunge una forchetta del 60-64%. Il “No” è al 36-40%

