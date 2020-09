Coronavirus, stabili i positivi (+1.391) con 30mila tamponi in più rispetto a ieri. 14 morti, in lieve aumento i ricoveri in terapia intensiva – Il bollettino della Protezione civile

Sono 45.489 le persone attualmente positive in tutta Italia, secondo l’ultimo bollettino della Protezione civile

Il bollettino del 22 settembre

Sono +1.391 i casi di Coronavirus in tutta Italia. Ieri erano +1.350, il giorno prima +1.578. Il totale è di 300.897 contagi, secondo l’ultimo bollettino della Protezione civile. Nelle ultime 24 ore si registrano +14 vittime contro +17 di ieri per un totale di 35.738 decessi dall’inizio della pandemia. I pazienti in terapia intensiva sono 239, ieri erano 232 (+7). Aumenta anche il numero dei ricoveri ordinari che oggi sono 2.604, ovvero +129 rispetto a ieri.

Le persone attualmente positive sono in tutto 45.489 (ieri 45.079, quindi +410). Sale il numero dei tamponi che oggi sono +87.303 solo nelle ultime 24 ore (il totale è di 10.575.979) contro i +55.862 di ieri. I dimessi e i guariti sono in tutto 219.670 contro i 218.703 di ieri (+967), in isolamento domiciliare si trovano ancora 42.646 persone (+274).

La Regione Calabria ha comunicato che, dei 24 nuovi casi positivi di oggi, 20 sono migranti. La Regione Siciliana, invece, precisa che dei 108 nuovi contagiati, 5 sono ospiti della comunità “Biagio Conte”, a Palermo. La Regione Emilia-Romagna, infine, comunica che, in seguito a un’attenta verifica, è stato eliminato un caso in quanto si trattava «di un inserimento duplicato dello stesso paziente con dati anagrafici non corretti».

I dati di oggi 22 settembre 2020

Ieri e oggi a confronto

L’andamento dei nuovi contagi negli ultimi dieci giorni

I positivi al Covid-19 Regione per Regione

Questi i dati sui pazienti attualmente positivi al Coronavirus regione per regione:

