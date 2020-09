Coronavirus, in Lombardia altri 90 positivi, come ieri. 2 morti, continua il calo dei ricoveri in terapia intensiva

Il bollettino del 22 settembre

Tornano a salire di poco i decessi per Coronavirus in Lombardia, oggi +2 contro il +1 registrato nel bollettino di ieri 21 settembre. Il numero totale di decessi osservati da inizio pandemia hanno raggiunto quota 16.925. Situazione stabile per il numero di nuovi contagi: dopo il calo di ieri con +90 nuovi positivi, oggi si registrano ancora 90 nuovi casi, di cui 26 debolmente positivi e 21 a seguito di test sierologici. Sono 14.808 i tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore contro i +9.963 di ieri per un totale di 1.968.107 tamponi effettuati dall’inizio del monitoraggio.

I ricoveri ordinari oggi, 22 settembre, sono 294, contro i 283 di ieri. Calo ulteriore per le terapie intensive: oggi sono 34 (-2), contro i 36 (-2) di ieri. Il numero complessivo dei guariti ha raggiunto i 77.603, 1.475 i dimessi per un totale di 79.078 (+229). A Dopo il calo di ieri (+27) tornano a salire i casi registrati a Milano: +76 di cui +47 in città (ieri +7). Cremona rimane l’unica provincia a zero contagi.

Le province

Ecco i casi di Coronavirus suddivisi per provincia:

Milano (+76) di cui +47 a Milano città

(+76) di cui +47 a Brescia (+3)

(+3) Como (+3)

(+3) Monza e Brianza (+12)

(+12) Bergamo (+11)

(+11) Mantova (+5)

(+5) Pavia (+35)

(+35) Varese (+6)

(+6) Lecco (+2)

(+2) Cremona (0)

(0) Lodi (+1)

(+1) Sondrio (+2)

Foto in copertina: Ansa