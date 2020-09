Ultimi bollettini:

Il numero dei contagi da Coronavirus nel mondo ha raggiunto quota 31,3 milioni. Mentre la pandemia globale ha fatto ad oggi oltre 964 mila vittime, secondo il monitoraggio della Johns Hopkins University. Gli Stati Uniti rimangono in cima alla triste classifica con 6,8 milioni di casi. Mentre l’India ha visto negli ultimi 12 giorni un’impennata di 1 milione di positivi, passando dai 4 di due settimane fa a 5,5 milioni. Dietro seguono sempre Brasile, con 4,5 milioni di contagi e la Russia con più di 1 milione di casi.

OMS

ANSA | Sede Oms a Ginevra, Svizzera

Due milioni di nuovi positivi in una settimana

Sono numeri record quelli della settimana appena trascorsa: a decretarlo è l’Oms che ha comunicato il report epidemiologico a livello mondiale. Nella settimana dal 14 al 20 settembre, i nuovi casi da Coronavirus sono arrivati a quota 2 milioni (+5% rispetto alla settimana precedente). A scendere, per assurdo, è il numero dei decessi: -10%. L’Organizzazione mondiale della Sanità ha anche spiegato che, con l’eccezione dell’Africa, in tutti i continenti si è registrato un aumento dei casi. Finora, nel mondo sono stati contati oltre 30,6 milioni di casi e 950.000 morti.

«Si tratta del maggior incremento settimanale da quando è iniziata l’epidemia – segnala l’Oms. Nello stesso arco di tempo, il numero dei decessi è però sceso del 10%, con 37.700 vittime registrate». Le cifre dell’Organizzazione si basano sui dati ufficiali dei vari Paesi, che però in molti casi rischiano di essere incompleti: diversi stati si testano solo i casi gravi, in altri i sistemi sanitari non sono in grado di contare tutte le persone infettate dal Coronavirus.

ISRAELE

AHMAD GHARABLI / AFP | Gerusalemme, Israele

Boom di nuovi positivi: paura per il sistema sanitario

Quasi 4.000 nuovi casi di contagio da Coronavirus nelle ultime 24 ore nello stato di Israele. Precisamente, sono 3.843 le persone risultate positive al virus. I dati arrivano a fronte di 34.000 test eseguiti. I contagi, da inizio pandemia, sono arrivati a 192.579. Degli oltre 50.000 casi attualmente attivi, 653 sono in condizioni gravi e di questi 169 stanno combattendo nei reparti di terapia intensiva. Le vittime sono ad ora 1.273. A preoccupare il governo è il sovraccarico che si sta verificando nelle strutture ospedaliere, con le corsie sempre più intasate da malati Covid. Una situazione che potrebbe prefigurare un collasso del sistema sanitario, se il fenomeno continua a crescere a questi ritmi.

ITALIA

ANSA / CIRO FUSCO | Pierpaolo Sileri

Per il ministero della Salute, il vaccino «avrà ancora bisogno di mesi di elaborazione»

Il viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri ha dichiarato che spera di poter annunciare entro fine mese l’entrata in vigore dei test salivari in tutta Italia. «Non conosco la cifra esatta del costo, ma credo che andando avanti i costi saranno sempre più bassi, così come è stato per i tamponi», ha detto intervenendo durante la trasmissione L’imprenditore e gli altri, su Cusano Italia Tv. «I test salivari – ha aggiunto – possono consentire diagnosi veloci ed affidabili. Sicuramente il tampone è il più affidabile, ma è anche più invasivo e meno rapido».

Il vice della Sanità ha poi parlato del vaccino anti-Covid, spiegando: «credo serviranno diversi mesi, al di là degli annunci che sono stati fatti anche da diversi capi di Stato. Non è importante chi arriva prima, ma avere un vaccino efficace e sicuro. Secondo me non se ne parla prima del prossimo anno». Sileri si è detto inoltre d’accordo con l’immunologo statunitense Anthony Fauci sul fatto che cominceremo ad avere «una vita normale dopo la metà del 2021».

Dpcm di ottobre: stretta sugli assembramenti all’aperto

ANSA/MASSIMO PERCOSSI | Roma, Italia

Aumentano i casi in tutto il continente europeo. E mentre la situazione in Italia sembra al momento rimanere stabile, nonostante l’incremento dei contagi, nei Paesi vicini il bilancio dei casi non lascia indifferenti. E così ieri il ministro della Salute Roberto Speranza ha emesso l’ordinanza per i tamponi obbligatori per chi arriva dalla Francia.

L’Italia è insomma accerchiata e con l’autunno appena arrivato ora inizia la stagione delle influenze. Quella più temuta dagli esperti sanitari, e dal governo, per l’abbassamento delle difese immunitarie da una parte, e la difficoltà di distinguere tra i sintomi dell’influenza e del Covid-19 dall’altra.

E così in questo clima di incertezza è possibile che dal prossimo 7 ottobre, giorno in cui scade, e verrà emesso, un nuovo Dpcm, il premier Giuseppe Conte potrebbe pensare a delle restrizioni. Sarà sicuramente ancora in vigore l’obbligo di indossare mascherine all’aperto. Mentre potrebbe esserci una stretta sugli assembramenti. Ovvero divieto di ritrovi per più di 6 o 10 persone.

REPUBBLICA CECA

EPA/MARTIN DIVISEK | Praga, Repubblica Ceca

L’ammissione del premier: «Abbiamo riaperto troppo presto»

La seconda ondata è arrivata in Europa. Prima, forse, di quanto si aspettassero virologi ed esperti. Si comincia così a fare i conti con cosa è andato storto. In Repubblica Ceca è lo stesso primo ministro, Andrej Babis, ad essersi scusato per aver allentato le restrizioni troppo presto. Lunedì ha ammesso che il suo governo si è fatto prendere dalla fretta di riaprire.

«Mi sono fatto trascinare dall’arrivo dell’estate e dall’umore generale. È stato un errore che non voglio fare di nuovo», ha detto il miliardario in un discorso televisivo. Ieri, anche il ministro della Sanità Adam Vojtech si è dimesso dopo il nuovo aumento dei contagi e gli errori estivi nella gestione della pandemia.

Giovedì scorso il Paese ha registrato un record di 3.130 nuovi casi di Coronavirus, numeri vicini a quelli di inizio pandemia. Il ministro dell’Interno Jan Hamacek ha affermato che il paese è ora classificato al secondo posto, dietro la Spagna, in termini di crescita giornaliera dei casi.

«La situazione è grave. Gli esperti dicono che se superiamo le 120.000 nuove infezioni al mese, inizieremo a rimanere senza letti d’ospedale. Faremo del nostro meglio per impedirlo», ha poi concluso Hamacek.

NUOVA ZELANDA

EPA/DAVID ROWLAND | La premier neozelandese Jacinda Ardern

Zero nuovi casi. Allentate le restrizioni nella capitale Auckland

Torna a contagi zero la Nuova Zelanda che nelle ultime 24 ore non ha segnalato nessun nuovo caso di infezione. In tutto il Paese le misure sono state allentate, tranne nella capitale, Auckland, dove un allentamento inizierà nei prossimi giorni. Al momento sulle due grandi isole ci sono 61 casi attivi di Covid19, 32 dei quali diagnosticati in un focolaio della capitale.

Non vi è alcuna diffusione comunitaria del virus nel resto della Nuova Zelanda, dove il governo ha sollevato tutte le restrizioni sul distanziamento sociale. Altri 29 casi vengono da viaggiatori e sono gestiti in strutture di quarantena. Il paese ha registrato complessivamente 1.464 casi di Covid-19 dall’inizio della pandemia, con 25 morti.

