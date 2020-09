Roma, porta la bambina a scuola e si imbatte in un gruppo di cinghiali – Il video

Un video postato sul gruppo Facebook del Comitato di quartiere Aurelio Roma XIII mostra un gruppo di sei cinghiali – uno più grande, la madre, e i suoi cinque cuccioli – passeggiare tranquillamente per strada, in via Schupfer.

La scena, secondo chi ha condiviso il video sul gruppo, è stata ripresa da un residente mentre accompagnava la figlia a scuola. Il commento è lapidario: «Vergogna inaudita, Roma è ridotta a una giungla, in uno stato pietoso mai visto prima. Questa ne è l’ennesima prova».

Nell’ultima settimana ci sono stati diversi avvistamenti di cinghiali nella Capitale. Il 20 settembre, per esempio, giorno di voto per il referendum, un gruppo di ungulati si è presentato al seggio di via Giuseppe Taverna. La scena è stata postata sui social da Giorgio Carra, consigliere Pd del Primo Municipio.

Video: Laura Neri – Comitato di Quartiere Aurelio Roma XIII / Facebook

Leggi anche: