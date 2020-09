Coronavirus, i nuovi positivi salgono ancora: sono 1640 con 16mila tamponi in più. Venti le vittime. Campania sorvegliata speciale – Il bollettino della Protezione civile

Il bollettino del 23 settembre

Crescono i nuovi casi di Coronavirus segnalati nel bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute: nelle ultime 24 ore, l’incremento dei contagi è stato di 1.640, ieri era pari a 1.391 e due giorni fa 1.350. Il numero di casi totali individuati in Italia dall’inizio della pandemia sale così a quota 302.537. I dati odierni arrivano a fronte di un numero elevato di tamponi processati: 103.696, per un totale di 10.679.675 test eseguiti. Ieri, 22 settembre, i test analizzati erano stati 87.303.

Il computo dei morti è arrivato alla cifra di 35.758, 20 in più rispetto al giorno precedente. Le persone attualmente positive in Italia sono 46.114. Di queste, 2.658 sono ricoverate con sintomi e 42.212 si trovano in isolamento domiciliare. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 244, cinque in più rispetto a ieri. Le regioni con l’incremento maggiore di casi, oggi, sono la Campania (248), la Lombardia (196) e il Lazio (195).

Ieri e oggi a confronto

L’andamento dei nuovi contagi negli ultimi dieci giorni

I positivi al Covid-19 Regione per Regione

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione:

