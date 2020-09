Nelle ultime 24 ore a Milano sono stati registrati +53 casi di cui +8 a Milano città: ieri erano stati rispettivamente +96 e +71. Zero contagi a Cremona

Il bollettino del 24 settembre

I dati di oggi 24 settembre 2020

Oggi sono +229 i casi di Coronavirus in Lombardia. 32 sono quelli debolmente positivi, 11 a seguito di test sierologici. Ieri, invece, erano +196. Le vittime oggi, 24 settembre, sono 10, ieri nessuna, per un totale di 16.935 decessi dall’inizio della pandemia. I ricoveri ordinari sono 303 (ieri 308), ovvero -5 solo nelle ultime 24 ore. Massima attenzione alle terapie intensive: oggi sono 31 (-2), ieri 33.

I guariti sono 77.973, i dimessi 1.499 per un totale di 79.472 (+275). Il numero di tamponi effettuati nelle ultime 24 ore è di +21.369 per un totale di 2.012.281 dall’inizio del monitoraggio. Ieri i tamponi erano stati +22.805. A Milano, nell’ultima giornata, sono stati registrati +53 casi di cui +8 a Milano città: ieri erano stati rispettivamente +96 e +71. Zero contagi a Cremona.

Le province

Ecco i casi di Coronavirus suddivisi per provincia:

Milano (+53) di cui +8 a Milano città

(+53) di cui +8 a Milano città Brescia (+23)

(+23) Monza e Brianza (+22)

(+22) Bergamo (+15)

(+15) Pavia (+13)

(+13) Sondrio (+6)

(+6) Lodi (+5)

(+5) Lecco (+2)

(+2) Como (+1)

(+1) Mantova (+1)

(+1) Varese (+1)

(+1) Cremona (0)

Foto in copertina: ANSA/PAOLO SALMOIRAGO

Leggi anche: