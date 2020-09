Finge di essere sua nipote e tenta di truffarla. Ma l’anziana capisce tutto e la fa arrestare – Il video

Si spacciava al telefono per sua nipote e pretendeva soldi e gioielli per saldare i propri debiti, ma l’anziana ha capito la truffa e l’ha fatta arrestare. È successo a Milano, nel quartiere Gratosoglio, protagonista una signora classe 1933 che ha chiamato il 112 consentendo agli agenti della Polizia di Stato di entrare in azione. Rimanendo al telefono con la centrale operativa, l’87enne ha detto alla presunta nipote di aver preso l’oro e i soldi – 15mila euro in contanti – e di essere pronta a consegnarli. I poliziotti in borghese si sono quindi appostati nei pressi dell’abitazione della vittima e quando un’amica della finta nipote si è presentata sotto casa è stata subito arrestata. Ora è accusata di truffa aggravata.

Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

