Beppe Grillo vende una pietra pomice a 1000 euro su Ebay: «Serve a smerigliare il cervello dalla stupidità umana» – Il video

E basta andare su Ebay per trovarla davvero in vendita. Più di 700 visualizzazioni all’ora. Ecco di cosa si tratta

Un video su Facebook, poche parole ed è subito provocazione. Beppe Grillo appare in un breve filmato con in mano una pietra pomice «firmata dell’Elevato, che serve a pulire, a grattare, a smerigliare il cervello dalla stupidità umana», dice.

EBAY | Pietra pomice

Una pietra in vendita su Ebay a mille euro, dunque, («di meno non posso fare»). «Pulitevi, grattati l’anima con la pietra filosofale smerigliatrice dell’Elevato», conclude. E, infatti, basta andare su Ebay per trovarla davvero in vendita: più di 700 visualizzazioni ogni ora, la possibilità di fare un’offerta o di acquistarla subito. L’oggetto – si legge – si trova a Genova e viene venduto da “elevatobeppegrillo”. La descrizione è la seguente: «Pietra pomice dell’Elevato. Spedita con pacco ordinario standard».

