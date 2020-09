Coronavirus in Lombardia, sostanzialmente stabili i contagi (256) anche se scendono i tamponi. Aumentano i ricoveri ordinari (+12), 4 i morti

Il bollettino del 26 settembre

Scendono leggermente i tamponi e i nuovi casi di Coronavirus in Lombardia: a fronte di 19.137 test la regione registra 256 nuovi positivi, circa venti in mento rispetto a ieri quando i nuovi positivi erano stati 277 e i tamponi 20.431. Raddoppiano però le morti per Covid: sono 4 oggi.

La situazione nelle terapie intensive è stabile (sono 30 i pazienti ricoverati in rianimazione, come ieri), anche se il numero totale dei ricoveri è aumentato rispetto a ieri: +12 portando il totale a 312. Aumentano anche i guariti e i dimessi: +366, in crescita rispetto a ieri (+152). Milano si conferma la provincia con il più alto numero di positivi: +92 di cui +57 in città.

Le province

Ecco i casi di Coronavirus suddivisi per provincia:

Milano (+92 ) di cui +57 a Milano città

(+92 ) di cui +57 a Brescia (+27)

(+27) Como (+10)

(+10) Monza e Brianza (+26)

(+26) Bergamo (+25)

(+25) Mantova (+9)

(+9) Pavia (+5)

(+5) Varese (+41)

(+41) Lecco (+4)

(+4) Cremona (+7)

(+7) Lodi (+6)

(+6) Sondrio (+3)

Foto in copertina: ANSA

Leggi anche: