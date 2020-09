Coronavirus in Lombardia, si riducono i nuovi contagi (+216) ma con 2500 tamponi in meno. Cinque i morti, stabili le terapie intensive (+1)

Il bollettino del 27 settembre

I dati di oggi 27 settembre 2020

Sono 216 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore. Un dato in calo rispetto a quello osservato ieri (+256), e a quello di due giorni fa (+277). Aumentano di una unità invece i decessi, +5 contro i +4 di ieri, quando si era registrato un raddoppio delle vittime rispetto al giorno precedente (+2). Il totale di guariti e dimessi arriva a quota 80.021 con aumento di +61, in netto calo rispetto al dato giornaliero del 26 settembre (+336).

Riguardo al numero di nuovi tamponi effettuati, il bollettino di oggi, 27 settembre, registra cifre in diminuzione: +16.567 contro i +19.317 di ieri. Per un totale di 2.068.416 test effettuati dall’inizio del monitoraggio. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 31, quota in leggero aumento rispetto al bollettino di ieri 26 settembre (30). Nessuna provincia si registra a zero contagi. Milano è ancora una volta in cima alla classifica con il più alto numero di positivi registrati: +99 di cui +56 in città.

Le province

Ecco i casi di Coronavirus suddivisi per provincia:

Milano (+99 ) di cui +56 a Milano città

(+99 ) di cui +56 a Brescia (+20)

(+20) Como (+6)

(+6) Monza e Brianza (+24)

(+24) Bergamo (+6)

(+6) Mantova (+1)

(+1) Pavia (+13)

(+13) Varese (+17)

(+17) Lecco (+4)

(+4) Cremona (+5)

(+5) Lodi (+3)

(+3) Sondrio (+1)

