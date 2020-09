«Alla Terra mancano 7 anni di vita». L’allarme dal Climate clock ai potenti del mondo a New York – Il video

A Union Square (New York) le lancette digitali del grande orologio conta le ore prima della fine del mondo. Comparso su uno dei grattacieli più alti, ha sostituito quello astronomico risalente al 1999, cominciando a segnare il tempo che ci separa dalla catastrofe ambientale globale. Sette anni, 102 giorni e 12 ore. Questo sarebbe il tempo rimasto all’umanità per agire sul riscaldamento globale e sulla quantità di energia non rinnovabile da produrre.

The Earth Has a Deadline, “La Terra ha una scadenza” è il messaggio che si può leggere sull’opera oltre ai numeri del conto alla rovescia. Attraverso un significativo conto alla rovescia il Climate Clock cerca così di sensibilizzare i newyorkesi e il mondo intero su un tema che non può essere trascurato. Lo hanno ricordato pochi giorni fa i giovani di Fridays For Future che nella Giornata di azione globale per il clima hanno manifestato in più di 3mila piazze.

«I problemi legati alla pandemia non possono mettere in ombra l’urgenza della crisi climatica», hanno affermato trovando eco nell’iniziativa americana del Climate Clock. L’installazione rimarrà temporaneamente nella piazza newyorkese ma approfitta di un appuntamento importante per l’ambiente, l’avvio della settimana per il clima e la 75esima sessione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

