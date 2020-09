Parigi, il rumore di un’esplosione ferma il Roland Garros, ma è solo un aereo che buca il muro del suono – Il video

Attimi di paura a Parigi poco dopo mezzogiorno, per un forte boato avvertito con chiarezza in tutta la città. Anche sui campi del Roland Garros i tennisti si sono fermati attoniti, temendo con tutta evidenza che potesse essere una bomba. Ma fortunatamente non c’è stata alcuna esplosione. La prefettura della capitale francese, infatti, ha chiarito su Twitter che si è trattato soltanto di un aereo che ha superato il muro del suono.

Video: @TheTailgateTlk / Twitter

