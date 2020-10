La capitale francese ha raggiunto 253 nuovi casi su 100mila abitanti in 7 giorni. Dal 29 agosto il governo turco non avrebbe incluso nei dati i casi positivi asintomatici. Speranza: «La proroga dello stato di emergenza sarà discussa in Parlamento». A Madrid imposta la chiusura di bar e ristoranti alle 23

I casi da Covid-19 nel mondo hanno raggiunto quota 33,9 milioni. Le vittime sono invece oltre 1 milione. Secondo in numeri diffusi dalla Johns Hopkins University Stati Uniti e India rimangono i due Paese più colpiti con rispettivamente 7,2 e 6,3 milioni di contagi e più di 206 mila e 98 mila decessi. Seguono il Brasile, la Russia, Colombia e Perù.

FRANCIA

EPA/YOAN VALAT | Parigi, Francia

I contagi aumentano ancora ma Parigi non entrerà nella zona di massima allerta

Niente restrizioni per Parigi. Nonostante il numero di contagi in continua crescita il governo ha deciso di non prevedere nuove misure anti Covid. Almeno è questo che fonti vicine al ministro della Salute Véran stanno facendo trapelare rispetto all’appuntamento di oggi pomeriggio per il punto settimanale sulla situazione della pandemia. La scorsa settimana Marsiglia e Aix-en-Provence erano entrate nella zona di massima allerta con chiusura di bar e ristoranti per almeno 15 giorni.

Per oggi si attendeva la volta di Parigi che a quanto pare potrebbe non arrivare. Intanto i contagi continuano a spaventare. La capitale francese ha registrato 253 nuovi casi su 100 mila abitanti in una settimana, dati che fanno di Parigi una zona ad alto rischio così come Lione, Lille e Grenoble. Decisione ritenuta ancora prematura dall’esecutivo che secondo le fonti preferirebbe al momento verificare l’efficacia delle ultime restrizioni date e attendere in evoluzioni positive.

TURCHIA

EPA/SEDAT SUNA | Istanbul, Turchia

Il governo è accusato di nascondere i dati sui casi positivi

Il governo turco è accusato di nascondere la reale portata dell’epidemia di coronavirus nel Paese. Una protesta che ha coinvolto sui social migliaia di persone dopo che il ministro della salute ha lasciato intendere che le cifre giornaliere rappresentano solo i pazienti con sintomi e non tutti i casi positivi. Fahrettin Koca ha affermato che dal 29 luglio il conteggio dei casi di cui il governo ha dato conto alla cittadinanza non ha incluso i casi positivi asintomatici.

Una rivelazione che ha sconvolto la Turchia insieme alla non risposta che il ministro ha riservato sul numero effettivo di nuovi contagi. «Stiamo parlando di persone con sintomi. Diamo questo come il numero giornaliero di pazienti» ha detto Koca, non svelando l’indicatore chiave per determinare l’effettivo andamento della pandemia nel Paese.

ITALIA

ANSA | Il ministro della Salute Roberto Speranza

Si pronuncia ancora il ministro della Salute Roberto Speranza sulla proroga dello stato di emergenza in Italia, ribadendo che la decisione «si discuterà in Parlamento molto presto». Il ministro annuncia di essere in Aula già a inizio della prossima settimana e che «nel rispetto della democrazia» considererà corretta la discussione dell’eventuale proroga con tutto il Parlamento.

«Sono sempre per la linea della massima prudenza» ha continuato Speranza, sottolineando però la necessità di rispettare l’iter democratico di discussione. Il riferimento allo stato d’emergenza è stato inserito nel discorso pronunciato dal ministro in occasione della sua visita alla Sanofi di Anagni, lo stabilimento dove partirà la produzione anti-Covid.

Cliente rifiuta di seguire le norme anti-contagio. Rissa in un parcheggio in provincia di Bari

ANSA/ MASSIMO PERCOSSI | Gel disinfettante per le mani

Il rifiuto di farsi misurare la temperatura. Poi il litigio con tanto di mazze da baseball e coltello. E’ quanto avvenuto in parcheggio in provincia di Bari, a Modugno, fuori dal rivenditore Home Shopping. Un cliente dopo essersi rifiutato di rispettare le norme anti contagio ha cominciato un’accesa discussione con il vigilante, tanto che è stato necessario richiedere l’intervento dei carabinieri chiamati dal proprietario del negozio. Entrambi i protagonisti della vicenda sono stati denunciati per minacce aggravate e porto di armi e oggetti atti a offendere. A tirare fuori la mazza da baseball era stato il vigilante, mentre il coltello era nelle mani del cliente.

SPAGNA

EPA/RODRIGO JIMENEZ | Madrid, Spagna

Madrid: lockdown nei quartieri focolaio. Vietati gli spostamenti non essenziali

Il governo spagnolo ha introdotto una nuova stretta su Madrid. Per i residenti sarà vietato uscire dai quartieri focolai della capitale se non per viaggi essenziali. Nell’area vive un terzo dei 133 mila casi registrati in Spagna nelle ultime due settimane. «La salute di Madrid è la salute della Spagna. Madrid è speciale», ha detto il ministro della Salute Salvador Illa in una conferenza stampa per annunciare le nuove regole, che entreranno in vigore tra pochi giorni.

La capitale, con più di 3 milioni di persone e nove comuni circostanti con almeno 100.000 abitanti ciascuno, chiuderà i confini a visite non essenziali, ha detto il governo. Alle persone sarà consentito spostarsi per lavoro, scuola, visite mediche o acquisti, ma non per svago. Altre misure includono la chiusura di bar e ristoranti alle 23, nonché la chiusura di parchi e parchi giochi. E gli incontri tra amici e familiari saranno ridotti a 6 persone.

CANADA

AFP/Dave Chan | Il primo ministro canadese Justin Trudeau

Frontiere chiuse fino a fine ottobre

Fino alla fine di ottobre il Canada ha deciso di prorogare la chiusura dei suoi confini agli stranieri. «Stiamo estendendo le restrizioni esistenti sui viaggi internazionali da Paesi diversi dagli Stati Uniti al Canada fino al 31 ottobre 2020», ha detto su Twitter Bill Blair, ministro della pubblica sicurezza canadese.

Da giugno i cittadini stranieri possono entrare in Canada ma solo per riunirsi con le loro famiglie che vivono sul territorio. Continua la chiusura anche con gli Stati Uniti fino al 21 ottobre come deciso in precedenza da un accordo con Washington. La chiusura tra i due Paesi era stata disposta a marzo.

