Coronavirus in Lombardia, 314 nuovi positivi (ieri erano 393) con 4.065 tamponi in meno. Sono 2 i decessi

Il bollettino del 4 ottobre

Anche questa domenica il numero tamponi in Lombardia è diminuito: sono 14.795, quando ieri erano 18.860. Al netto di 4.065 tamponi in meno il numero di casi positivi di Coronavirus è diminuito di 79 unità: oggi sono 314 i nuovi positivi, contro i 393 di ieri. Milano registra l’aumento più grande: +160 di cui 86 in città

La situazione nelle terapie intensive è in miglioramento: -3 ricoverati per un totale di 39, mentre il numero totale di ricoverati è aumentato di 3 unità per un totale di 296. Aumentano anche i guariti e i dimessi, ma meno di ieri: oggi sono 113 (per un totale di 81.733) mentre ieri erano 392. Sono 2 i decessi registrati da ieri, portando il totale a 16.971.

Le province

Ecco i casi di Coronavirus suddivisi per provincia:

Milano (+160) di cui +86 a Milano città

(+160) di cui +86 a Brescia (+28)

(+28) Como (+3)

(+3) Monza e Brianza (+50)

(+50) Bergamo (+9)

(+9) Mantova (+2)

(+2) Pavia (+22)

(+22) Varese (+16)

(+16) Lecco (+4)

(+4) Cremona (+6

(+6 Lodi (+2)

(+2) Sondrio (+2)

