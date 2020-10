In India sono state superate le 100 mila vittime, mentre il governo ha allentato diverse restrizioni. In Nuova Zelanda la seconda ondata è stata quasi eliminata, assicura la premier. Conte sul Recovery Fund: «Occorre una radicale mutazione di passo e di prospettiva»

I casi da Coronavirus nel mondo hanno superato quota 35,1 milioni. Le vittime sono invece più di 1 milione, secondo il monitoraggio della Johns Hopkins University Al primo posto tra i Paesi più colpiti troviamo ancora gli Stati Uniti con 7,4 milioni di contagi e oltre 209 mila vittime. A seguire l’India con 6,6 milioni e il Brasile con 4,9 milioni di positivi. Più dietro ci sono tre Paesi sudamericani, ovvero Colombia, Perù e Argentina.

INDIA

Il governo allenta le restrizioni nonostante l’aumento dei casi

Non si ferma l’aumento dei nuovi casi in India. Da settimane, ormai, il Paese asiatico ha visto una crescita rapida dei contagi da Coronavirus. Nelle ultime 24 ore sono state individuate 74.442 persone positive portando così il bilancio dei casi a 6,63 milioni.

Le vittime registrate dall’inizio della pandemia sono invece 102.685 con un incremento di +903 nell’ultima giornata. L’India per numero di decessi si trova dietro a Stati Uniti e Brasile, mentre rimane seconda dopo gli Usa per il bilancio di contagi. La scorsa settimana, nonostante la difficile situazione epidemiologica, il governo di Nuova Delhi ha allentato altre restrizioni e consentito la riapertura di scuole e cinema in alcuni Stati.

NUOVA ZELANDA

Auckland torna alla normalità. La premier Ardern: «La seconda ondata è stata quasi eliminata»

Investita, anche se parzialmente, dall’epidemia da Coronavirus, la Nuova Zelanda sta tornando alla quasi totale normalità. Nella più grande città neozelandese, Auckland, il governo ha revocato le restrizioni. La premier Jacinda Ardern ha dichiarato che la seconda ondata di contagi è stata quasi totalmente eliminata.

Secondo Reuters, la città verrà spostata al livello di allerta 1 dalla mezzanotte di mercoledì, unendosi cosi al resto del Paese, dopo aver segnalato nessun nuovo caso a Auckland negli ultimi 10 giorni. «Il Covid-19 sarà con noi per molti mesi a venire. Ma dovremmo comunque ricordarci di queste pietre miliari», ha detto Ardern in una conferenza stampa.

ITALIA

ANSA / Gian Matteo Crocchioni | Il premier Giuseppe Conte

Conte sulle nuove misure: «Adottate in maniera ponderata»

Il 7 ottobre entrerà in vigore il prossimo dpcm con nuove disposizioni sulla vita sociale per tenere sotto controllo l’aumento dei contagi. Dalla loggia del Sacro Convento di Assisi il premier Giuseppe Conte ha assicurato che il governo interverrà «in maniera ponderata e solo nelle modalità ritenute necessarie e adeguate, per ottenere lo scopo di contenimento del contagio».

In un colloquio con il Corriere della Sera il presidente del Consiglio ha ribadito ancora una volta che «di ogni decisione che prenderemo daremo conto ai cittadini, aprendoci al confronto con il Parlamento in modo da spiegare trasparentemente le motivazioni che ci spingono ad adottarla».

Le nuove misure dovrebbero prevedere l’obbligo di mascherine anche all’aperto in tutto il Paese e una stretta sulle feste private. Intanto Conte è atteso anche sul Recovery Fund su cui c’è il pressing di Zingaretti: «Non bastano i programmi e gli investimenti – aggiunge Conte – occorre una rigenerazione interiore, una radicale mutazione di passo e di prospettiva».

