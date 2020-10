Spazio, ecco come esplode una supernova: il bagliore è 5 miliardi di volte più luminoso del Sole – Il video

Il telescopio spaziale Hubble ha ripreso in timelapse la morte di una supernova lontana circa 70 milioni di anni luce dalla Terra. Un’esplosione devastante, che ha raggiunto un picco di luminosità superiore a 5 miliardi di volte quella del Sole. La stella – chiamata SN 2018gv – si è accesa nella galassia a spirale Ngc 2525, nella costellazione di Puppis, e il video pubblicato dalla Nasa è il risultato di un anno di osservazioni.

«Nessuno spettacolo pirotecnico terrestre può competere con questa supernova, catturata in tutta la sua gloria», ha spiegato Adam Riess, coordinatore del programma di ricerca di Hubble che ha condotto lo studio. Analizzare le esplosioni delle supernovae è importante perché possono aiutare gli astronomi a calcolare la distanza delle galassie in cui si trovano, fornendo informazioni preziose per misurare il tasso di espansione dell’Universo.

Video: Nasa / YouTube

