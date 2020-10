Ursula Von Der Layen in isolamento: «Ho partecipato a un incontro con un positivo». Primo tampone negativo, si attende il secondo

La presidente della commissione europea Ursula Von Der Layen è in isolamento preventivo per Covid-19. Ad annunciarlo è proprio lei in un Twitter pubblicato questa mattina. «Sono stata informata che martedì scorso ho partecipato a un incontro in cui era presente una persona positiva alla Covid19» ha spiegato Von Der Layen, aggiungendo di aver deciso di rispettare la «normativa vigente» autoisolandosi fino a domattina.

La presidente della commissione europea si era sottoposta al primo tampone, risultato negativo, lo scorso giovedì e annuncia di aspettare l’esito di un secondo test eseguito proprio nella giornata di oggi.

Leggi anche: