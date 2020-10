Non si ferma l’aumento dei contagi in India. Tra Tokyo e Seul riprendono i viaggi d’affari. La nota di aggiornamento del Def: deficit 2021 al 7%

Sono oltre 35,4 milioni i casi da Coronavirus registrati nel mondo dall’inizio della pandemia. I decessi hanno invece superato il milione arrivando a 1.044.085. Secondo i dati forniti dalla Johns Hopkins University gli Stati Uniti sono ancora primi nella triste classifica dei Paesi più colpiti con 7,4 milioni di contagi. Seconda l’India con 6,6 milioni di casi e il Brasile con 4,9 milioni. Due delle tre Nazioni dove l’emergenza è più grave si trovano in sudamerica. Si tratta di Colombia e Perù che seguono la Russia come numero di positivi.

INDIA

EPA/PIYAL ADHIKARY | Kolkata, India

Oltre 61 mila nuovi casi in India in 24 ore

I casi totali di Coronavirus in India sono aumentati di 61.267 unità nelle ultime 24 ore e hanno raggiunto la soglia dei 6,69 milioni di contagi. Secondo i dati diffusi dal ministero della Salute le nuove morti per infezioni da Covid19 sono state 884, per un totale che è arrivato a 103.569. Sabato scorso il Paese ha superato la soglia delle 100 mila vittime diventando così dopo Stati Uniti e Brasile la terza Nazione al mondo per numero di morti.

GIAPPONE

EPA/KIMIMASA MAYAMA | Tokyo, Giappone

Tokyo riprende i viaggi d’affari con Seul. Testi alla partenza e all’arrivo e quarantena obbligatoria

Questa settimana il Giappone e la Corea del Sud hanno deciso di riprendere i viaggi d’affari tra i due Paesi dopo il rallentamento delle infezioni. Tuttavia i viaggi per turismo continueranno a rimanere sospesi. Tokyo ha chiarito che gli espatriati, e altri residenti nel Paese a lungo termine, così come chi sta facendo brevi viaggi d’affari, potranno passare da un Paese all’altro purché risultino negativi al Coronavirus e forniscano dettagli sui loro itinerari.

Non c’è ancora una data per la riapertura dei viaggi, ma il nuovo primo ministro giapponese, Yoshihide Suga, ha accettato di accelerare i colloqui in una telefonata con le autorità sudcoreane. Tutti i viaggiatori provenienti da Seul sono tenuti a fare un tampone prima della partenza e dopo l’arrivo in Giappone e anche una quarantena di due settimane.

ITALIA

ANSA/FILIPPO ATTILI | Il ministro dell’economia e delle finanze, Roberto Gualtieri

Approvata nota sul Def. Stime 2021: Pil al 6%

Un deficit pari al 7% del PIL, e una crescita di 1,3 punti percentuali corrispondente a oltre 22 miliardi di euro. È questo il documento finale presentato da Palazzo Chigi che ha approvato la nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza (Def). «Rispetto al 2020 – si legge nel comunicato – nel quadro programmatico di finanza pubblica, il rapporto debito/PIL nel 2021 è previsto in calo di 2,4 punti percentuali, portandosi dal 158% al 155,6%».

Per gli anni successivi – invece – l’obiettivo del è riportare «il debito della P.A al di sotto del livello pre-Covid entro la fine del decennio». Nel 2021 è quindi attesa una crescita programmatica del Pil pari al 6%, che nel 2022 e nel 2023 si attesterà al 3,8% ed al 2,5% rispettivamente.

