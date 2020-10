Milano. Il cinghiale finisce in Darsena dopo aver nuotato nel Naviglio – Il video

Un secondo esemplare è stato avvistato in via Tobagi. Vigili del fuoco al lavoro per catturare gli animali

Ci siamo abituati a vederli passeggiare per le strade di Roma. Ma questa volta i cinghiali sono sbarcati a Milano. Uno è finito nella Darsena, l’altro in via Tobagi. Gli animali sono arrivati in città nuotando nel Naviglio Grande dopo essere caduti in acqua nei pressi di Gaggiano, comune dell’hinterland metropolitano dove erano stati avvistati nella notte. I vigili del fuoco e i veterinari sono intervenuti per catturarli, narcotizzarli e portarli in un luogo sicuro. Ma quattro dei sei esemplari giunti nel capoluogo lombardo, purtroppo, secondo l’agenzia di stampa LaPresse non sono sopravvissuti.

Video: Massimiliano Barberis / Facebook

