C’è preoccupazione per i contagi fra gli ebrei ortodossi in Israele a causa di alcuni assembramenti registrati nelle ultime settimane. Intanto la situazione si fa sempre più seria negli ospedali di Parigi e in Italia si ripensa alla durata della quarantena

Sono 36,5 milioni i casi registrati da Coronavirus nel mondo. Secondo il monitoraggio della Johns Hopkins University, le vittime sono invece quasi 1,1 milioni. Stati Uniti e India rimangono i due Paesi più colpiti dall’emergenza sanitaria con rispettivamente 7,6 milioni e 6,9 milioni di casi. Seguono Brasile, Russia e Colombia. Tra i Paesi con più vittime troviamo invece il Messico, con oltre 83 mila decessi, e il Regno Unito, con più di 42 mila.

ISRAELE

Preoccupazione per i contagi fra gli ebrei ortodossi

In Israele c’è preoccupazione per la situazione sanitaria nelle località ortodosse dove, a causa delle ricorrenze religiose ebraiche, sono stati registrati diversi assembramenti di massa. In miglioramento, invece, la situazione nelle località arabe dove, poco tempo fa, erano stati registrati alti tassi di contagio dovuti a matrimoni affollati. Intanto arrivano buone notizie sul dato nazionale dei contagi.

Dopo due settimane di lockdown, il ministero della sanità ha fatto sapere di aver rilevato «segni apparenti di un arresto» della diffusione della pandemia. Israele, comunque, resta uno dei Paesi più a rischio: solo ieri sono stati rilevati 3.692 contagi, ovvero l’8% dei tamponi effettuati. Un calo ulteriore dopo il picco del 15% alla fine di settembre. In rianimazione ci sono ancora 241 pazienti, 852 il numero dei malati gravi. Secondo i dati diffusi dall’Istituto Weizmann, l’8% dei nuovi positivi della scorsa settimana è costituito da arabi, il 47% da ortodossi e il 45% dal resto degli israeliani.

FRANCIA

Situazione «preoccupante» negli ospedali di Parigi

La situazione in Francia si fa sempre più critica. Con l’aumento dei contagi, le autorità sanitarie devono far fronte agli ospedali che via via si riempiono rischiando di mandare in tilt l’intero sistema sanitario. Oggi a lanciare l’allarme è il direttore generale del consorzio che riunisce gli ospedali di Parigi, Martin Hirsch, secondo cui l’attivazione del piano di emergenza negli ospedali dell’Ile-de-la-France è la conseguenza di una situazione definita «preoccupante» che «evolve in modo relativamente rapido». Il direttore generale del consorzio degli ospedali di Parigi, poi, si è appellato alla popolazione locale affinché assuma un comportamento più responsabile «limitando i contatti sociali» per frenare l’avanzata del virus, altrimenti la situazione potrebbe continuare a peggiorare.

ITALIA

Ricciardi: «Consigliamo di ridurre la quarantena a 10 giorni»

Walter Ricciardi, membro del comitato esecutivo dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) e consulente del ministro della Salute Roberto Speranza, ha lanciato l’allarme a Buongiorno su SkyTg24: «Quello che si è verificato da giugno in poi è un raddoppio dei casi ogni mese. Avevamo 200 casi, poi 400, poi 800, poi 1.600 e adesso stiamo a oltre 4mila casi. Quindi rischiamo fra un mese di avere oltre 8 mila casi al giorno e tra due mesi, quando arriverà l”influenza, di avere 16 mila casi in un giorno». Secondo Riccardi la quarantena può essere «ridotta a 10 giorni come si fa in Germania» con «un tampone invece di due tamponi». «È qualcosa che stiamo dicendo come consiglieri scientifici del ministro Speranza e spero che il Governo lo prenda in considerazione» ha concluso.

Bonomi (Confindustria): «Non possiamo permetterci un lockdown generalizzato»

«Quando scadrà il divieto dei licenziamenti per le aziende sarà un momento critico». È il monito lanciato da Carlo Bonomi, il presidente di Confindustria, ospite ieri sera a Piazzapulita. «Temo che ci sia la necessità di riorganizzare le imprese, questo vuol dire ristrutturare. Io temo purtroppo che ci sarà non dico un’ondata, ma un numero molto importante di licenziamenti», ha aggiunto Bonomi.

«La mia sensazione – ha dichiarato – è che qui si stia pensando al posto di lavoro e non all’occupabilità della persona, ma il posto di lavoro non esiste più in quanto tale. L’economia sta cambiando, il mondo sta cambiando. Dobbiamo mettere la persona al centro». Sull’aumento dei contagi e la possibilità che vengano imposte nuove restrizioni Bonomi ha detto: «Non possiamo permetterci un lockdown generalizzato per questioni economiche e di prospettiva sul futuro».

CINA

La Cina a sostegno degli sforzi globali per il vaccino: «Sosteniamo il concetto di una comunità di salute»

Pechino ha ufficialmente aderito a un’iniziativa globale sui vaccini per la distribuzione di 2 miliardi di dosi in tutto il mondo entro la fine del prossimo anno. Il portavoce del ministero degli Esteri Hua Chunying ha detto venerdì che la Cina ha aderito all’iniziativa nota come Covax , facendo così del Paese la più grande economia ad aderire alla coalizione volta a contrastare il cosiddetto «nazionalismo del vaccino». «Questo è un passo importante che la Cina ha compiuto per sostenere il concetto di una comunità di salute condivisa per tutti e per onorare il suo impegno a trasformare i vaccini Covid19 in un bene pubblico globale», ha scritto Hua su Twitter.

Pechino aveva inizialmente mancato la scadenza per aderire all’iniziativa co-guidata dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Gavi, la Vaccine Alliance e la Coalition for Epidemic Preparedness and Innovations (Cepi). L’obiettivo dell’alleanza di 156 paesi è fornire vaccini al 3% della popolazione più a rischio in ciascun Paese partecipante condividendo così i costi di ricerca e distribuzione tra i Paesi sviluppati e in via di sviluppo.

CUBA

Dalla prossima settimana il Paese riapre al turismo internazionale

L’isola torna ad ospitare turisti internazionali. Ieri il premier Manuel Marrero ha dichiarato che la Nazione aprirà al turismo internazionale a partire dalla prossima settimana mentre sta imparando a convivere con il Coronavirus dopo aver contenuto la sua diffusione. Il Paese aveva chiuso i confini sei mesi fa e in vista dell’alta stagione di novembre-marzo sta procedendo alle riaperture. Prima nelle zone settentrionali e poi nella sua famosa spiaggia di Varadero. Intanto la capitale L’Avana sta attraversando una seconda ondata di contagi e non è stata inclusa nella lista delle località accessibili.

