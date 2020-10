LeBron James chiama la mamma dopo il trionfo da Mvp: «Quel che ho fatto io è niente in confronto a te» – Il video

Dopo aver conquistato il suo quarto titolo Nba con i Lakers, sdraiato sul pavimento fuori dallo spogliatoio con un sigaro in mano, mentre all’interno i suoi compagni di squadra si scatenavano in diretta su Instagram, LeBron James ha voluto fare una video-chiamata con sua madre Gloria James. L’ha ringraziata per tutto quello che ha fatto per lui, a partire dal momento in cui lo ha messo al mondo a soli 16 anni: «Quello che ho fatto io è niente rispetto a quello che hai dovuto fare tu – ha detto l’Mvp delle finali – spero soltanto di continuare a renderti orgogliosa di me».

Video: @SportsCenter / Twitter

