«Vi sto filmando!», le rubano l’auto sotto casa in 10 secondi: la proprietaria del suv riprende tutto – Il video

Ha filmato il furto della sua auto che avveniva proprio davanti ai suoi occhi una donna di Terlizzi, alle porte di Bari. Tutto è avvenuto in una manciata di secondi domenica 11 ottobre, in pieno giorno, nel parcheggio del palazzo in cui vive la proprietaria del suv: «Vi sto filmando!» ha ripetuto la donna dal balcone, tra le urla dei vicini che hanno assistito impotenti al furto. Il video è stato poi rilanciato anche dal sindaco della cittadina barese, Ninni Gemmato: «Sono immagini che fanno male e suscitano rabbia» ha scritto sulla sua pagina Facebook, dove ha poi aggiunto che per fortuna l’auto: «è stata ritrovata dalle forze dell’ordine meno di un’ora dopo il furto».

Video Facebook: Ninni Gemmato, sindaco di Terlizzi

Leggi anche: