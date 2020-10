Ultimi bollettini:

Stando ai dati del Coronavirus Resource Center della Johns Hopkins University sono 38,5 milioni i casi di Coronavirus in tutto il mondo con 1 milione e 92 mila decessi. A preoccupare sono soprattutto gli Stati Uniti con quasi 7,9 milioni di contagi e l’India con 7,3 milioni. A seguire il Brasile con oltre 5,1 milioni di casi e la Russia con 1,3 milioni.

USA

YouTube | Donald Trump

Per il virologo Fauci il presidente Trump non è più contagioso

Secondo Anthony Fauci, il più importante epidemiologo degli Stati Uniti, il presidente americano Donald Trump non sarebbe più contagioso. Per questo motivo può partecipare ad eventi pubblici senza mettere nessuno in pericolo. Una dichiarazione che arriva dopo aver esaminato tutti i test Covid-19 effettuati dal presidente oltre a un test aggiuntivo condotto in un altro laboratorio. A prenderne visione sono stati Fauci – intervistato da CBS News – e anche un suo collega, Clifford Lane, del National Institutes of Health (NIH).

Secondo Fauci, poi, è impossibile che gli Stati Uniti potranno avere a disposizione 100 milioni di dosi di un vaccino «sicuro ed efficace» entro la fine dell’anno. Troppo presto, insomma, nonostante le promesse di Trump, impegnato intanto nelle difficile competizione elettorale del 3 novembre. Per un numero sufficiente di vaccini bisognerà attendere almeno aprile 2021.

NUOVA ZELANDA

ANSA | Una schermata della Home page di Facebook

Facebook blocca la pagina di un partito che diffondeva fake news sul Covid

Facebook scende in campo in Nuova Zelanda e combatte attivamente le fake news con un intervento deciso e mirato. A due giorni dalle elezioni nel Paese, infatti, il popolare social network ha decido di bloccare la pagina del partito AdvanceNZ, accusato di essere complottista e dunque di disinformare i cittadini in un momento così delicato, su un tema importante com’è appunto quello della pandemia del Coronavirus.

«Non permettiamo a nessuno di condividere sulla nostra piattaforma la disinformazione sul Covid-19», ha dichiarato un portavoce di Facebook giustificando, dunque, l’intervento del social network che rischia, di fatto, di avere delle ricadute sulla competizione elettorale in corso. Ma l’obiettivo sembra essere quello di combattere la disinformazione in un Paese in cui si registrano 1.876 contagi e 25 morti.

ITALIA

PIXABAY | Frutti di bosco

Persi 8 miliardi di euro di fatturato per l’agroalimentare

A pagare duramente il lockdown è soprattutto il settore dell’agroalimentare che, a causa della chiusura di bar e ristoranti, obbligati ad abbassare le saracinesche, ha perso 8 miliardi di euro per i mancati acquisti di cibi e bevande durante il 2020. E non basteranno i bonus a salvare il comparto. A dichiararlo è la Coldiretti sulla base dei dati Ismea. «Per gli acquisti extra-domestici per colazioni, pranzi e cene fuori casa è stimato un calo del 40% su base annuale» spiegano.

Drastica riduzione su ogni tipo di prodotti: dal vino alla birra, dalla carne al pesce, dalla frutta alla verdura, dai formaggi di alta qualità ai salumi. Nei settori ittico e vitivinicolo la ristorazione «rappresenta addirittura il principale canale di commercializzazione per fatturato», aggiungono. L’arrivo del bonus di filiera di 600 milioni di euro, ovvero un contributo a fondo perduto per ristoranti e agriturismi in difficoltà, non basterà affatto, secondo la Coldiretti.

