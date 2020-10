Arzano di Napoli, la protesta contro il lockdown va avanti. L’appello di Gennaro: «Venite qua e dateci una mano» – Il video

I commercianti stanno bloccando il traffico lungo la circonvallazione esterna per il secondo giorno consecutivo: «Costretti a farlo per avere visibilità»

Non si ferma la protesta ad Arzano di Napoli contro il lockdown deciso dalla Commissione prefettizia che amministra il Comune per arginare il contagio da Coronavirus. Alcune decine di persone stanno bloccando il traffico lungo la circonvallazione esterna di Napoli, con pesanti ricadute in tutta la zona. In diretta su Facebook uno dei commercianti che animano la protesta, Gennaro Cataneo, ha fatto un appello: «Al popolo di Arzano dico di venire qua, non servono solo le condivisioni. Il problema è anche vostro, perché forse tra 10 giorni le serrande che adesso ci hanno fatto abbassare non riapriranno più! Venite qua e dateci una mano».

Video: Cataneo Gennaro / Facebook

