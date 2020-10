Coronavirus, Conte critica De Luca: «Troppo facile chiudere le scuole, non è la soluzione migliore» – Il video

Giuseppe Conte boccia la decisione di Vincenzo De Luca di chiudere le scuole in Campania per tentare di arginare la seconda ondata della pandemia da Coronavirus. Il presidente del Consiglio ha spiegato che a suo giudizio la chiusura in blocco di tutti gli istituti «non è la migliore soluzione». Dal monitoraggio dell’Istituto superiore di sanità (Iss), ha detto Conte, risulta che la «trasmissione scolastica del virus è molto bassa» (per De Luca, però, le cose in Campania andrebbero diversamente, ndr). Inoltre, ha aggiunto il premier, così si prende una strada che «sembra a portata di mano e molto facile», ma che «non è la migliore» dal punto di vista dei «segnali che si danno ai ragazzi» sulla volontà di «perseguire una modalità di apprendimento completa quale è quella in presenza».

Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

