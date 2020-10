Ultimi bollettini:

Sono 40,4 milioni le persone risultate positive al Coronavirus nel mondo. I decessi sono stati invece, a oggi, 20 ottobre, 1,1 milioni. A raccogliere i dati è la dashboard della Johns Hopkins University, aggiornata in tempo reale con le comunicazioni ufficiali provenienti da tutti i Paesi. Gli Stati Uniti restano i più colpiti dalla pandemia, con 8,2 milioni di contagi e oltre 220 mila vittime. Seguono l’India (7,5 milioni di casi e più di 115 mila vittime) e il Brasile (5,2 milioni di positivi e oltre 154 mila decessi).

BULGARIA

EPA/VASSIL DONEV | Sofia, Bulgaria

Impennata di casi: 1.024 su 4.400 tamponi

Nuovo record di contagi anche in Bulgaria che nell’ultima giornata ha registrato 1.024 nuovi casi su 4.406 tamponi effettuati. Per Sofia si tratta di un record all’inizio dell’emergenza. Intanto il numero delle vittime è salito a 1.008. Le persone attualmente positive sono invece 12.366, e i ricoveri sono 1.562, 88 dei quali in unità intensive. La situazione è particolarmente grave nel capoluogo di Blagoevgrad, dove i posti letto dedicati al Coronavirus sono quasi esauriti. Il governo ha deciso di reintrodurre inoltre il divieto di feste per nozze e battesimi e dovrebbe inoltre reimporre l’obbligo di indossare le mascherine all’aperto.

ISRAELE

EPA/ABIR SULTAN | Gerusalemme, Israele

Eran Segal (Istituto Weizmann): «Secondo lockdown più efficace del primo»

Un più diffuso uso della mascherina e un maggior rispetto dei divieti di assembramento. Così, secondo Eran Segal, ricercatore dell’Istituto Weizmann di Rehovot, il secondo lockdown in Israele è stato più efficace. Proprio oggi il governo discuterà di un ulteriore allentamento delle misure di lockdown in Israele, in particolare il ritorno a scuola. Per il ricercatore le misure restrittive prese a settembre sono state più incisive di quelle prese a inizio pandemia.

Nel Paese la percentuale di contagi è del 3,7%, mentre due settimane fa era all’11,3%. Il terzo giorno di uscita graduale da un lockdown durato circa un mese, la percentuale dei contagi di Coronavirus in Israele è stata ieri del 3,7 per cento, come lunedì. Ancora due settimane fa era l’11,3 per cento. Lo ha reso noto il ministero della sanità. In discesa anche il numero dei casi gravi che ad oggi sono 636.

ITALIA

ANSA/GIUSEPPE LAMI | Tamponi in modlità drive-in a Roma

Nel Lazio al via la prenotazione online dei tamponi in modalità drive-in

Partirà da oggi la sperimentazione nel Lazio per prenotare online i tamponi in modalità drive-in. Dalle ore 14 di domani, fa sapere la regione, si potrà prenotare il tampone in uno dei tre punti Asl di Roma. Per la prenotazione, «è necessaria la tessera sanitaria e la ricetta medica dematerializzata», chiariscono le autorità competenti. In caso di esaurimento dei posti disponibili «nei drive-in nella data prescelta è sempre possibile rivolgersi alle altre postazioni della rete regionale in libero accesso». La Regione precisa inoltre che la sperimentazione durerà una settimana.

Il Cts si divide sullo stop degli sport amatoriali

ANSA/ALESSANDRO DI MEO | Il coordinatore del Comitato tecnico scientifico Agostino Miozzo, febbraio 2020

Emergono le prime divisione interne al Cts. Finora il Comitato tecnico scientifico era riuscito a essere un corpo unico: le diverse personalità che lo compongono erano riuscite a sorvolare sulle differenze di vedute, consegnando al governo sempre documenti armonici sulle indicazione in merito alla gestione della pandemia da Coronavirus. Stavolta invece si è spaccato sul tema della possibile chiusura di palestre e piscine: una questione sollevata dall’esecutivo domenica 18 ottobre, giorno del nuovo Dpcm.

Silvio Brusaferro, presidente dell’Iss, Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità e Giuseppe Ippolito, direttore scientifico dello Spallanzani, sono d’accordo sul fermo delle attività sportive. Il coordinatore Agostino Miozzo, il primario di Anestesia al Gemelli Massimo Antonelli, Ranieri Guerra, Fabio Ciciliano e l’ispettore della Sanità militare Nicola Sebastiani, invece, hanno ribadito il loro no. Il compromesso non si è trovato e, alla fine, il documento è stato consegnato con a verbale le divergenze di vedute.

ARGENTINA

EPA/Juan Ignacio Roncoroni | Un reparto Covid a Buenos Aires, Argentina, 29 settembre 2020

Oltre un milione di casi

L’Argentina è il quinto paese al mondo a superare il milione di casi di Coronavirus. Una cifra raggiunta precedentemente dagli Usa, l’India, il Brasile e la Russia, Nello specifico, dall’inizio della pandemia si sono registrati 1.002.662 casi positivi: statisticamente, 1 argentino su 45 ha contratto la Covid-19. A dare la notizia è il ministro della Salute, Ginés González García, che ha sottolineato come nelle ultime settimane si sia registrata un’accelerazione nella crescita dei nuovi contagi – legata anche a un aumento dei tamponi (prima scarsi), che hanno fotografato la positività del 60% dei testati recentemente. Nelle ultime 24 ore, l’aumento è stato di quasi 13 mila positivi (12.982). Le vittime, invece, sono state +451: il totale dei decessi sale a oltre 26 mila.

GERMANIA

EPA/HAYOUNG JEON | Berlino, Germania, 15 ottobre

Oltre 6.800 mila nuovi casi in 24 ore

La Germania nel pieno della nuova ondata di Coronavirus. I casi di Covid-19, come succede in molti Paesi europei, continuano a registrare un aumento. Sono 6.868 i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore, per un totale di 373.167 casi confermati fin dall’inizio del monitoraggio – come riporta il sito del Robert Koch Institute, la massima istituzione sanitaria tedesca nel periodo della pandemia. Il bilancio delle vittime, invece, sale a quota 9.836, con un aumento nell’ultimo giorno di 47 decessi.

I nuovi contagi registrati sono comunque meno di quelli annunciati nei giorni scorsi: il 17 ottobre la cancelliera Angela Merkel aveva pregato i propri cittadini di rimanere a casa. «Vi prego – aveva detto – rinunciate a ogni viaggio che non sia assolutamente necessario, ad ogni festeggiamento che non sia assolutamente necessario. Per favore, quand’ è possibile rimanete a casa».

