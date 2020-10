Nunzia De Girolamo positiva al Covid: «Il virus c’è ed è subdolo: tenete alta l’attenzione» – Il video

L’ex ministra si è contagiata durante una cena a Benevento. E ha lanciato un appello su Instagram: «Portate la mascherina e rispettate il distanziamento». In quarantena il ministro Boccia

Nunzia De Girolamo è positiva al Coronavirus. L’ex ministra, sposata con l’attuale ministro agli Affari Regionali Francesco Boccia che è risultato invece negativo e al momento si trova in autoisolamento, ha postato un video su Instagram. «Da giovedì ero in isolamento per proteggere la mia famiglia», racconta De Girolamo, già parlamentare di Forza Italia. «Purtroppo sono dovuta andare a Benevento mercoledì, dove a cena ho incontrato una persona positiva che mi ha contagiato. Venerdì ho fatto il tampone ed era negativo, ma ieri sera ho saputo di essere positiva. Ho molti dolori, tosse, mal di testa, ho iniziato la terapia. Volevo solo farvi sapere che il Covid c’è ed è subdolo: tenete alta l’attenzione, mascherina e distanziamento. È veramente dura».

Video: nunzia.degirolamo / Instagram

