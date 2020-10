L’annuncio del sindaco Sala: il coprifuoco a Milano durerà almeno tre settimane – Il video

Il primo cittadino non ha nascosto che nel capoluogo «la situazione appare certamente più critica» rispetto ad altre città della Lombardia

Almeno tre settimane di coprifuoco a Milano, a partire da giovedì 22 ottobre dalle 23 alle 5 del mattino, per tentare di frenare la crescita dei nuovi casi di Coronavirus. Beppe Sala ha annunciato la durata della misura chiesta ieri dalla Regione e destinata a scattare in tutta la Lombardia, ma gli occhi sono puntati proprio sul capoluogo, dove il sindaco non ha nascosto che «la situazione appare certamente più critica» rispetto ad altre zone.

Sala, con un video postato sui suoi canali social, ha spiegato che al momento in Lombardia ci sono 113 persone ricoverare in terapia intensiva, ma è il trend che preoccupa, perché «con le misure di prevenzione ad oggi adottate c’è una seria probabilità che entro fine mese questi diventino circa 600 e che ci siano 4 mila ricoveri». Ricoveri che provocherebbero la paralisi del sistema sanitario.

