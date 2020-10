Nonnino vs zio pazzo: Jim Carrey “Biden” e Alec Baldwin “Trump” al Saturday Night Live – il video

Al Saturday Night Live, il programma comico che va in onda il sabato sera negli Stati Uniti sulla Nbc, è andato in scena il terzo episodio della parodia di Joe Biden e Donald Trump, interpretati rispettivamente da due attori d’eccezione: Jim Carrey e Alec Baldwin. Il primo è apparso con il maglioncino di Fred Rogers, protagonista con la sua pacatezza della celebre serie televisiva educativa per bambini Mister Rogers’ Neighborhood (Il quartiere del Signor Rogers, 1968–2001). Il secondo, invece, ha dovuto rispondere alla domande di una finta Savannah Guthrie (una strepitosa Kate McKinnon) sulle teorie cospirazionistiche che il presidente si diletta a ritwittare («Ci sono tanti zii pazzi là fuori, a loro dico: state indietro e state pronti!») e sulle precauzioni prese dopo la positività al Coronavirus.

