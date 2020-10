In Giappone il 28% della popolazione ha più di 65 anni. Ora questa percentuale potrebbe aumentare ancora visto che il tasso di fecondità per ogni donna è arrivato a 1,36. Il primo ministro dello stato di Victoria ha annunciato che un paziente sotto osservazione potrebbe essere stato contagiato due volte dal Coronavirus

In tutto il mondo sono salite a 40,7 milioni le persone positive al Coronavirus, con 1,12 milioni di decessi. Secondo la dashboard della Johns Hopkins University a registrare il numero più alto di contagi sono Stati Uniti con 8,2 milioni di positivi, seguiti da India con 7,6 milioni di casi e Brasile con 5,2 milioni di contagi.

GIAPPONE

Ansa | Tokyo, Giappone

Con il Coronavirus Tokyo è ancora più vecchia

Già nel 2019 il Giappone aveva stabilito un nuovo record: in tutto l’anno erano nati meno di 900 mila bambini su un totale di 126 milioni di abitanti. Pochi, anche per chi è abituato ad essere in cima alla classifica dei Paesi con la più bassa natalità al mondo. Una situazione che è stata aggravata dalla crisi sanitaria ed economica nata dal Coronavirus. In base ai dati pubblicati dal ministero della Salute, il tasso di gravidanza delle donne giapponesi a partire da maggio è sceso dell’11,4%.

Il 28% della popolazione ha oltre 65 anni. E non solo. Il tasso di fecondità delle donne giapponesi è calato al 1,36. In pratica ogni tre coppie in Giappone nascono quattro figli. La statistica stabilisce la soglia minima per questo criterio a 2,07, circa sei figli ogni tre coppie. Sotto è impossibile garantire il ricambio generazionale.

AUSTRALIA

EPA/JAMES ROSS AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUT | Personale sanitario al lavoro al Chadstone Shopping Centre di Melbourne, Australia

Un altro caso di reinfezione registrato in Australia

Sono pochi, pochissimi. Ma ci sono. In tutto il mondo si stanno registrando casi in cui pazienti che erano stati positivi al Coronavirus e poi erano guariti sono tornati ad ammalarsi. Il più famoso, e recente, è quello del ciclista Fernando Gaviria. A marzo il colombiano, 26 anni, era stato ricoverato per quattro settimane dopo essere risultato positivo. Il 19 ottobre Gaviria, durante il Giro d’Italia in corso di svolgimento, è risultato di nuovo positivo durante uno dei test a cui vengono sottoposti gli atleti.

Nelle ultime ore anche l’Australia ha registrato il suo primo caso di reinfezione. A spiegarlo è stato direttamente il premier dello Stato di Victoria Daniel Andrews. Il paziente sarebbe risultato positivo per la prima volta a luglio, sarebbe guarito e poi sarebbe di nuovo tornato positivo a ottobre. Non è ancora chiaro se si tratti esattamente di reinfezione o se il virus non fosse mai andato via dall’organismo del paziente sotto osservazione.

ITALIA

ANSA/PAOLO SALMOIRAGO | Alunni di una scuola materna vengono controllati prima dell’entrata a scuola

A Brindisi chiuse due scuole: 16 alunni sono risultati positivi

Nella scuola primaria Don Milani sette alunni sono risultati positivi al Coronavirus. Sei si trovavano nella stessa classe. Nella scuola media Orlandini Barnaba i ragazzi trovati positivi sono stati invece nove. Due casi di focolai nelle scuole, entrambi in provincia di Brindisi. La scuola elementare Don Milani si trova infatti a Villa Castelli, la scuola media Orlandini Barnaba a Ostuni. In entrambi i casi i rispettivi sindaci hanno deciso, in accordo con l’Asl, di chiudere tutti gli istituti per dieci dieci giorni.

A spiegare le motivazioni di questa scelta il primo cittadino di Villa Castelli, Giovanni Barletta: «Sono certo che a scuola venga fatto tutto nel migliore modo possibile. Va fatto un esame di coscienza per quello che avviene all’esterno non è possibile organizzare feste, compleanni, cerimonie per le prime comunioni in questo momento. Non è il momento di festeggiare, se vogliamo uscirne». In Puglia in questo momento i pazienti positivi al virus sono 5.730, con 39 ricoverati nei reparti di terapia intensiva.

L’allarme sulle terapie intensive: «Sono già state occupate al 50%»

ANSA/MOURAD BALTI TOUATI | Un reparto di terapia intensiva all’ospedale Sacco di Milano

Al netto dei contagi, sono due i numeri che preoccupano di più il ministero della Salute: quello delle nuove vittime e quello dei posti letto occupati in terapia intensiva. Secondo gli ultimi dati i pazienti ricoverati in questi reparti sono 870, 73 in più nelle ultime 24 ore. Secondo l’inchiesta pubblicata sul quotidiano La Stampa si potrebbe arrivare al totale dei posti disponibili in Italia entro le prossime settimane.

Ad essere preoccupati dalla situazione sono soprattutto i medici, come ha spiegato Carlo Palermo, segretario nazionale del sindacato degli ospedalieri Anaao-Assomed che abbassa a due settimane la soglia per l’esaurimento delle terapie intensive: «In quindici giorni rischiamo di subire la Caporetto della prima linea ospedaliera». Palermo lancia l’allarme anche per gli altri reparti: «Lì i posti letto mancano da sempre e in molti ospedali già si stanno chiudendo i reparti a chi doveva entrarvi per ricoveri e interventi programmati da tempo e magari anche rinviati già ai tempi della prima ondata».

STATI UNITI

EPA/ERIN SCOTT / POOL | Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump

Trump celebra la strategia Covid negli Stati Uniti: «Abbiamo salvato milioni di vite»

Guardando come si è sviluppata la curva dei contagi in ogni Stato si vede come per certi Paesi il concetto di “seconda ondata” sia inappropriato. In Italia si può vedere una differenza tra i primi mesi di contagi, l’estate in cui i numeri sono rimasti più bassi, e poi la nuova risalita cominciata nelle ultime settimane. Negli Stati Uniti invece la curva è rimasta costante, giusto con un’inclinazione più morbida fra la giugno e luglio.

Eppure nelle ultime ore Donald Trump ha lodato il lavoro fatto dalla sua amministrazione sull’epidemia. Anzi. Ha anche celebrato i risultati degli Stati Uniti rispetto a quelli dell’Europa: «Biden vuole chiudere. Guardate i nostri numeri rispetto a quelli dell’Europa l’America. Abbiamo salvato milioni di vite». E ancora: «Questa è un’elezione fra la super ripresa economica di Trump e la depressione di Biden».

Intanto il New York Times ha rivelato in un’inchiesta che Trump ha conti correnti all’estero in tre Paesi stranieri: Gran Bretagna, Irlanda e Cina. Il conto cinese, quello che solleva più attenzione, sarebbe gestito dalla Trump International Hotels Management Llc. Questa azienda, legata al presidente, tra il 2013 e il 2015 avrebbe pagato 188.561 dollari nel Paese che Trump ha sempre dipinto come il principale rivale economico degli Stati Uniti.

BRASILE

EPA/ALVES | Sostenitori del presidente del Brasile Jair Bolsonaro

Il ministro della salute ha annunciato che il governo acquisterà 46 milioni di dosi del vaccino cinese

Quasi un quarto della popolazione. È questo l’obiettivo della campagna di vaccinazioni prevista dal governo brasiliano. Esattamente 46 milioni di dosi su un totale di 209 milioni di abitanti. A riferirlo è il ministro della Salute Eduardo Pazuello. Il governo ha firmato un accordo raggiunto con lo Stato di San Paolo per il CoronaVac, il vaccino prodotto in Cina dall’azienda Sinovac Biotech. «Questo sarà il vaccino del Brasile. Questa è la nostra grande novità», ha spiegato Pazuello. Oltre al CoronaVac, il governo sta trattando anche per avere il vaccino sviluppato dall’Università di Oxford insieme all’azienda farmaceutica AstraZeneca.

