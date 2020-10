Zanardi compie 54 anni. Il presidente del Comitato italiano paralimpico: «Non mollare, ti aspettiamo» – Il video

Alex Zanardi compie oggi 54 anni all’ospedale San Raffaele di Milano, impegnato nel lungo recupero dopo il drammatico incidente dello scorso 19 giugno a bordo della sua handbike. A un mese dall’ultimo bollettino ufficiale che parlava di progressi significativi in un quadro clinico generale complesso, il campione paralimpico continua a dare segni di miglioramento nel percorso di neuroriabilitazione. Il Coni gli ha augurato buon compleanno postando su Twitter una sua citazione. Mentre Luca Pancalli, presidente del Comitato italiano paralimpico, ha pubblicato un video che riassume alcune delle sue imprese e ha scritto: «Sei tutti i giorni nei nostri pensieri e non vediamo l’ora di riabbracciarti. Ci mancano i tuoi sorrisi, il tuo umorismo, la tua ironia. Non mollare, come hai sempre fatto. Noi siamo qui in attesa di festeggiare la più bella delle tue vittorie».

Video: @LucaPancalli / Twitter

