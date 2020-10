Ursula von der Leyen lo ha annunciato su Twitter: fondi dell’Unione per un numero di kit antigenici dai 15 ai 22 milioni. Le nuove misure in Calabria partiranno dal prossimo lunedì fino al 13 novembre. Sanchez: «In Spagna numero casi 3 volte di più del milione di infezioni registrate»

Oggi, 23 ottobre, secondo i dati riportati dalla dashboard della Johns Hopkins University il computo totale dei casi di Coronavirus registrati nel mondo è di 41,8 milioni. I decessi a causa della Covid-19, invece, sono 1,13 milioni. Restano ancora gli Stati Uniti, con 8,4 milioni infezioni totali, il Paese più colpito dal Sars-CoV-2. Segue l’India, con 7,7 milioni casi e il Brasile, dove i contagi complessivi hanno raggiunto la cifra di 5,3 milioni.

UNIONE EUROPEA

EPA/STEPHANIE LECOCQ| La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen

Von der Leyen: «Fondi Ue per rallentare il virus»

Ursula von der Leyen lo ha annunciato in un video messaggio su Twitter: 100 milioni di euro dai fondi Ue saranno saranno destinati all’acquisto di test per la Covid-19. La presidente della Commissione europea non ha dubbi sul fatto che «per rallentare il virus dobbiamo condurre più test possibili» ed è per questo che la cifra tonda annunciata da von der Leyen servirà per acquistare tra i 15 e i 22 milioni di kit per il test rapido antigenico, destinati a tutti i Paesi membri.

La notizia è anche quella di un appalto congiunto che, secondo quanto riferito dalla presidente, in questo ore la Commissione starebbe programmando di lanciare. Da un portavoce dell’organo europeo arriva anche la notizia dell’autorizzazione condizionata in tutti i Paesi membri all’utilizzo del farmaco Remdesivir. Dopo l’ok dell’agenzia del farmaco americana, l’agenzia europea ha dichiarato di seguire e monitorare «la situazione da vicino»

SPAGNA

ANSA | Il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez

Sanchez: «Numeri reali maggiori di quelli registrati ma niente lockdown»

Il primo ministro della Spagna, Pedro Sánchez, ha affermato che il numero reale di casi nel Paese è tre volte il milione di infezioni ufficialmente registrate questa settimana e ha avvertito che «mesi molto difficili» si prospettano. Secondo gli ultimi dati del ministero della Salute spagnolo, il numero medio di casi per 100.000 persone in tutto il paese è di 348. Nella regione più colpita, la Navarra, tale cifra sale a 1.058. Una situazione a dir poco preoccupante che però non ha spinto il primo ministro alla misura più discussa e richiesta dai governi regionali nelle ultime settimane, e cioè quella di un lockdown totale.

Per il momento Sánchez chiede soltanto una maggiore disciplina e la fine della socializzazione non necessaria, pur ammettendo la difficoltà della cosa. «La Spagna ha una qualità che, in tempi di pandemia, può diventare un tallone d’Achille» ha detto il primo ministro, «ci piace la nostra vita sociale, la vicinanza della famiglia e abbiamo una passione per il contatto umano, ma ora è tempo di mantenere le distanze», ha concluso.

ITALIA

ANSA/ARENAFOTO | Il presidente della Regione Calabria Nino Spirlì

Arriva l’ordinanza Spirlì: coprifuoco, scuola a distanza e stop a visite in Rsa

Il presidente facente funzione della Calabria Nino Spirlì ha firmato la dura ordinanza per combattere la pericolosa curva epidemica di Covid 19. Per 15 giorni, a partire da lunedì fino al 13 di novembre, studenti, docenti e collaboratori scolastici di medie e superiori torneranno a studiare e lavorare a distanza. Oltre alle scuole, coprifuoco dalla mezzanotte alle cinque del mattino in tutta la regione.

«Questo è uno strumento per tutelare la salute di tutti» ha dichiarato Spirlì, sottolineando come non si tratti di un’ordinanza punitiva ma uno «strumento di tutela per i più deboli». Oltre alla didattica da remoto e al coprifuoco verrà previsto lo stop alle visite parentali negli ospedali , così come divieto di accompagnamento nelle sale di accettazione e nei Pronto soccorsi. Lo stop alle visite vale anche per le Rsa, a meno che la direzione non decida altrimenti su casi specifici e comunque «adottando le misure necessarie».

Lombardia, a Milano aumentano i positivi tra il personale medico degli ospedali

ANSA/Filippo Venezia | Il pronto soccorso dell’ospedale Niguarda, Milano, 28 maggio 2020

Tornano i cluster negli ospedali lombardi. Da dove tutto era cominciato. Dopo il focolaio registrato al Sacco, oggi nell’ospedale di Vizzolo Predabissi, a Milano, sono stati trovati altri 12 positivi tra il personale sanitario: il numero dei dipendenti contagiati dal Coronavirus sale a 20. Si tratta di medici, infermieri dei reparti di ostetricia, ginecologia, radiologia e oncologia e amministrativi. Dall’ospedale non si parla di nessuna chiusura di reparto, ma la situazione nel milanese preoccupa.

Intanto la Lombardia ha disposto la graduale riduzione delle operazioni chirurgiche ordinarie (quindi non urgenti). Ogni ospedale sta disponendo la riorganizzazione sulla base della propria situazione. Anche uno degli ospedali più importanti, il Niguarda, attraverso la propria pagina Facebook allerta: «I contagi stanno velocemente aumentando. Il nostro pronto soccorso accoglie 30 pazienti Covid al giorno. Abbiamo dovuto riorganizzare l’attività per poter rispondere in modo rapido all’emergenza in corso».

Catalfo: «L’intenzione è di finanziare un ulteriore intervento di cassa integrazione che potrebbe essere di circa 10 settimane»

ANSA/FILIPPO ATTILI | La ministra del Lavoro Nunzia Catalfo

La ministra del Lavoro Nunzia Catalfo, intervenendo al Festival del lavoro, kermesse organizzata dall’ordine dei Consulenti del lavoro, ha annunciato nuove misure per sostenere l’occupazione in Italia. Alcune di esse saranno incluse in un decreto, altre nella manovra finanziaria di fine anno. «L’intenzione è di finanziare un ulteriore intervento di cassa integrazione che potrebbe essere di circa 10 settimane», ha detto la ministra. La copertura straordinaria, introdotta già nella prima fase dell’emergenza Covid, durerebbe così fino a gennaio.

«A questa misura – ha aggiunto Catalfo -, si sta valutando di collegare un blocco dei licenziamenti». Se i provvedimenti rientreranno in un decreto, la ministra ha specificato che altri finanziamenti per il sostegno al lavoro dovrebbero essere inclusi nella legge di Bilancio. Catalfo, che ha ammesso di non avere nell’agenda delle prossime settimane provvedimenti per meglio normare lo smart working, ha spiegato che «nel periodo post-emergenza potremmo intervenire per rafforzare il lavoro agile, per rafforzare il diritto alla disconnessione, per pensare a spazi di co-working. Sicuramente ci sarà un intervento», ma non prima del 31 gennaio.

Cluster a Bagheria, 105 casi Covid alle porte di Palermo

ANSA/ CARABINIERI | Bagheria, Palermo

Sono saliti a 105 i contagi rilevati nel Comune di Bagheria, in Sicilia. A comunicarlo, attraverso un video su Facebook, il sindaco della città, Filippo Maria Tripoli. Nel computo totale dei casi attualmente positivi rientrano le 17 infezioni registrate all’interno di una comunità alloggio di Bagheria. Una tra loro sarebbe ricoverata in condizioni critiche. «Vorrei rassicurare i cittadini che hanno i familiari nella comunità alloggio – ha detto il sindaco -, perché c’è un giusto controllo da parte del dipartimento di prevenzione, dei titolari della struttura, e del dipartimento regionale».

Le autorità dello stesso distretto sanitario di Bagheria hanno individuato anche 9 positivi a Casteldaccia, 15 ad Altavilla Milicia, 21 a Ficarazzi e 12 a Santa Flavia. Sono molte le scuole della zona che hanno segnalato casi di Coronavirus: sono circa quindici le classi i cui alunni sono sottoposti a isolamento fiduciario. «Continuiamo ad avere fiducia – ha concluso il sindaco -, scongiuriamo panico e ansia, dobbiamo cercare di far convivere il controllo del territorio, la salute come bene primario, ma anche il mantenimento di una certa economia che ci permette di andare avanti».

PERÙ

Ansa / ERNESTO BENAVIDES / AFP | Lima, Perù

Il governo non firmerà l’accordo sul vaccino con Astra Zeneca

Il Perù non farà accordi con Astra Zeneca per un vaccino contro il Coronavirus. Questo è quanto deciso dal governo di Lima, e quanto annunciato dalla ministra della Salute Pilar Mazzetti, che ha spiegato come il ministero non abbia ottenuto un’informazione sufficiente sul prodotto che il laboratorio anglo-svedese sta mettendo a punto.

A preoccupare le autorità peruviane sarebbero alcuni problemi sorti nei volontari coinvolti nei test clinici. «Ovviamente – ha dichiarato Mazzeti – siamo molto preoccupati di poter ottenere un vaccino. Tutti i Paesi sono disposti a correre un certo rischio di fronte ad un vaccino di emergenza, però deve trattarsi di un rischio relativo, ma non possiamo correre un rischio grande».

POLONIA

EPA/Pawel Supernak | Zegrze, Polonia, 20 ottobre 2020

Zona rossa in tutto il Paese

Misure drastiche in Polonia. Il premier Mateusz Morawiecki ha disposto la “zona rossa” (un semi-lockdown) in tutto il Paese a causa del peggioramento «critico» – come lo ha definito il ministro della Sanità Adam Niedzielski – della curva dei contagi di Coronavirus. Da sabato rimarranno chiusi ristoranti e scuole. Stando ai numeri forniti dalle autorità, i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore sono stati 13.632.

I decessi, invece, hanno superato i 150 (153 per la precisione). Dall’inizio della pandemia, la Polonia ha registrato 228.318 contagi da Coronavirus, e 4.172 morti. A preoccupare è soprattutto la tenuta degli ospedali: sono 18 mila i letti disponibili per i malati di Covid-19, e ne sono occupati già 10.788. Il governo ha invitato gli anziani sopra i 70 anni sono a restare a casa.

RUSSIA

EPA/YURI KOCHETKOV | Mosca, Russia

Le infezioni totali raggiungono quota 1,4 milioni

Un numero così alto di infezioni, in Russia, non si era mai visto: è la prima volta, dall’inizio della pandemia, che le autorità sanitarie del Paese registrano un incremento di nuovi casi superiore alla soglia di 17 mila. Sono 17.340 i contagi individuati nell’ultima giornata. Le infezioni totali raggiungono così la cifra di 1.480.646.

Nel bollettino comunicato dalla task force federale contro il Coronavirus, si legge anche l’aggiornamento delle vittime: sono morte, nelle ultime 24 ore, 283 persone. Il totale dei decessi ammonta, adesso, a 25.525. Il numero di persone infettate nel Paese, secondo i calcoli dell’agenza Tass, hanno raggiunto l’1% della popolazione totale. Attualmente, i cittadini sottoposti alle cure contro la Covid-19 sono 335.870.

FRANCIA

EPA/YOAN VALAT | Parigi, Francia

Il direttore degli ospedali parigini: «Seconda ondata peggiore della prima»

In Francia, i casi positivi sono probabilmente tre volte superiori ai 30 mila contagi segnalati in questi ultimi giorni: «Ci sono molte persone positive senza saperlo». A lanciare l’allarme è Martin Hirsch, direttore generale degli Ospedali di Parigi. Ai microfoni di Bfm-Tv, la mattina del 23 ottobre, il medico ha ritenuto plausibile che «la seconda ondata di Coronavirus nel Paese sia peggiore della prima».

«La situazione è preoccupante, per tutti», ha chiosato Hirsch. Il medico ha confermato anche che gli ospedali della Capitale sono stati costretti ad annullare i giorni di ferie che erano stati programmati da una parte dei dipendenti delle strutture sanitarie parigine per il ponte del primo novembre. «Per altri operatori sanitari – ha aggiunto -, abbiamo preferito che prendessero delle vacanze adesso, prima dell’arrivo del temibile mese di novembre».

GERMANIA

EPA/CLEMENS BILAN | Alexanderplatz, Berlino, Germania

Il trend dei nuovi positivi continua a crescere: altre 11.242 infezioni

È il secondo giorno consecutivo in cui il numero di contagi, in Germania, supera la soglia di 11 mila. Sono 11.242, per la precisione, i nuovi casi confermati nelle ultime 24 ore dal Robert Koch-Institut e gli epidemiologi tedeschi non escludono più l’ipotesi di un lockdown. Intanto, il totale di casi registrati nel Paese dall’inizio del monitoraggio è aggiornato alla cifra di 403.291. A Berlino, le infezioni individuate in un solo giorno sono state circa mille.

Nell’ultimo rilevamento, le nuove vittime sono state 49, portando il totale dei morti a quota 9.954. Le persone che invece hanno superato la Covid-19, complessivamente, sono 310.200. Frank Ulrich Montgomery, membro del direttivo della World Medical Association, ha dichiarato al Rheinische Post che se l’incremento di nuovi casi giornalieri raggiungerà la soglia di 20 mila, sarà inevitabile un secondo blocco del Paese.

INDIA

EPA/PIYAL ADHIKARY | Il Durga Puja, festività induista, sulle sponde del Gange a Kolkata, India il 23 ottobre 2020

Oltre 54 mila i casi registrati nelle ultime 24 ore

Il totale dei casi di Coronavirus in India ha raggiunto la cifra di 7.761.312. Nell’ultimo bollettino emanato dalle autorità sanitarie del Paese, risultano essersi contagiate altre 54.366 persone in un solo giorno. Venerdì 23 ottobre, le vittime segnalate sono state 690: il totale dei decessi ammonta, adesso, a 117.306. Al momento, gli indiani con un’infezione attiva sono 694.847, mentre i cittadini che sono guariti dalla Covid-19 risultano essere ben 6.948.497. Il tasso di recupero, a livello nazionale, è fissato all’89,53%, mentre il tasso di letalità è pari all’1,51%. Lo Stato che, oggi, ha il maggior numero di abitanti positivi al Sars-Cov-2, è il Maharashtra, con 150.510 casi attualmente positivi.

