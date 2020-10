La campagna contro Macron dell’influencer Er Faina entra nella diatriba sul Monte Bianco tra Francia e Italia

L’influencer Damiano Coccia, in arte “Er Faina”, ha lanciato una campagna su Instagram contro la Francia e il presidente Emmanuel Macron. Il 32enne romano, ex operatore ecologico protagonista di qualche ospitata in tv, ha mostrato la propria indignazione per la sovranità contesa di alcune zone del massiccio del Monte Bianco. L’indignazione è stata convogliata sul post del presidente francese che commemora la morte del professore Samuel Paty.

Sotto la didascalia di Macron, sintesi del discorso tenuto durante la cerimonia, appare il commento dell’influencer italiano: «A senza bidet, ridacce er monte bianco!». Damiano “Er Faina” ha invitato il suo milione di follower a fare altrettanto. In tantissimi hanno risposto alla chiamata: scorrendo le migliaia di commenti, si vede che molte persone hanno riproposto il commento di “Er Faina” e hanno tempestato il post con le bandiere italiane. Un’azione inopportuna, che ha riempito di improperi la fotografia della cerimonia in ricordo di una vittima di terrorismo.

L’antefatto

Il presidente della Repubblica francese ha pubblicato un post per commemorare Samuel Paty, l’insegnante decapitato dal terrorista Abdullakh Anzorov per aver mostrato in classe alcune vignette del profeta Maometto. L’immagine è una fotografia del cortile della Sorbona, a Parigi, dove si è tenuta la cerimonia di saluto alla bara di Paty, portata nella sede storica dell’università francese sulle note di One degli U2.

Sotto la didascalia di Macron, sintesi del discorso tenuto durante la cerimonia, come commento più suffragato appare quello dell’influencer italiano. È l’inizio di quello che, in gergo, viene chiamato shitstorm, letteralmente tempesta di escrementi. Damiano Coccia, contestualmente, ha caricato delle story affermando: «Nel silenzio generale, la Francia ci ha rubato il Monte Bianco – dice ai suoi follower -. Vi prego di andare sotto l’ultima foto di Emmanuel Macron e di scrivergli “A bidet…”», chiudendo il video con un insulto rivolto a un generico «’sti francesi».

Non è la prima volta che Coccia attacca le più alte cariche di uno Stato. Il ministro degli Affari regionali Francesco Boccia l’ha querelato per porre fine a quello che ha definito «un linciaggio social degno dei più beceri fascisti». Anche Morgan De Sanctis, ex portiere e attuale team manager della Roma, ha deciso di agire per vie legali contro l’influencer, «preso atto della gravità, ignoranza e falsità delle affermazioni diffamatorie e dei commenti», di Coccia.

Ma davvero i francesi hanno rubato il Monte Bianco?

La polemica di “Er Faina”, benché decontestualizzata e presentata in maniera superficiale, ha dei fondamenti nell’attualità. Nelle relazioni diplomatiche tra Francia e Italia c’è dell’attrito per l’introduzione di due leggi francesi che violano la sovranità italiana su parte del massiccio del Monte Bianco. La prefettura dell’Alta Savoia, lo scorso primo ottobre, ha emanato due provvedimenti per «proteggere in modo specifico habitat naturali in quanto tali, indipendentemente dalla presenza di specie protette da misure normative».

La normativa del ministero per la Transizione ecologica francese prevede l’adozione dei cosiddetti Aphn, arrêtés de protection habitats naturels. Nello specifico, l’Alta Savoia ha legiferato anche sulla zona che l’Italia considera propria, quella del ghiacciaio del Gigante, dove si trova il celebre rifugio Torino e la stazione Punta Helbronner della funivia Skyway che parte da Courmayeur. In seguito a tale provvedimento, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, attraverso l’ambasciata a Parigi, ha espresso formalmente il «forte disappunto» dell’Italia.

