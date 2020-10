A Venezia si cena all’alba. E partecipa anche il sindaco – Il video

Anche il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, si è presentato alla “cena di gala” organizzata alle 5 del mattino dall’Osteria Plip di Mestre, per reagire in maniera provocatoria alle norme del Dpcm che impongono la chiusura forzata dei ristoranti alle 18. «Vogliamo testimoniare», ha detto Brugnaro, «la forza di questi pubblici esercizi che a tutti i costi vogliono tenere aperto e anche la scorrettezza con cui vengono fatte queste manovre. Non ci sono solo i bar e i ristoranti, ma anche i teatri, i cinema, le palestre, le piscine. Tutte persone che si sono comportate onestamente, hanno fatto investimenti per garantire il rispetto delle distanze. Non ci risultano contagi e comunque sia noi dobbiamo continuare a vivere».

Video: @LuigiBrugnaro / Twitter

