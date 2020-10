Parma, un poliziotto dà un calcio in faccia al manifestante bloccato a terra – Il video

Stava per concludersi la manifestazione che a Parma, nella serata del 27 ottobre, ha portato in piazza Garibaldi oltre mille persone contro le restrizioni imposte dall’ultimo Dpcm anti-Coronavirus, quando due poliziotti hanno bloccato a terra un ragazzo incappucciato. Il ragazzo si trovava vicino alla copertura in plexiglass del dehor di un locale, quando è stato fermato. A quel punto, con il giovane ormai bloccato a terra, è arrivato un terzo agente che lo ha colpito con un calcio.

Sull’episodio, che è stato ripreso in un video diffuso sui social media, il questore di Parma ha disposto accertamenti disciplinari. Il poliziotto, ha fatto sapere la Questura, «è stato compiutamente identificato e nei suoi confronti verranno adottati immediati provvedimenti in relazione alle responsabilità configurabili previa immediata assegnazione a servizi non operativi».

Video: Alessandro Valenza / Facebook

Leggi anche: