Attacco vicino alla sinagoga di Vienna e spari in centro città: 7 morti e diversi feriti. Ucciso un attentatore, in fuga il secondo – Il video

Attentato nel centro di Vienna, vicino alla Sinagoga. Secondo quanto riportato da media locali, sembra che l’attentatore si sia fatto esplodere con una cintura esplosiva. Diversi spari sono stati esplosi nella zona, vicino a Schwedenplatz. Secondo i media locali, sette persone sono morte – tra queste c’è anche un agente di polizia – e diverse altre sono rimaste ferite durante l’attacco. Le forze dell’ordine hanno confermato un’operazione su vasta scala. Tutta la zona è stata isolata ed è interdetta al pubblico per ragioni di sicurezza. Le autorità austriache parlano di attentato terroristico.

Un attentatore è morto, ha fatto sapere il ministero degli Interni, e un altro uomo è probabilmente in fuga. La polizia ha raccomandato ai residenti dell’area di rimanere a casa. Diversi elicotteri sorvolano la zona intorno alla sinagoga, interamente recintanta. Gli spari sarebbero stati esplosi da un’arma da fuoco “a canna lunga”, come fa sapere il ministero degli Interni. Una persona è stata arrestata. Il ministero, per il momento, non conferma che si sia trattato di un attentato alla sinagoga.

In aggiornamento

Leggi anche: