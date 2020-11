Rapina in banca di Milano, i dipendenti in ostaggio per un’ora: poi la fuga dei rapinatori dalle fogne

Sono scappati dalle fogne i rapinatori che questa mattina hanno tentato di rapinare una filiale della banca Credit Agricole di Milano, in piazza Ascoli. Illesi i dipendenti che per oltre un’ora sono stati presi in ostaggio dai banditi, mentre fuori la polizia valutava di intervenire. La banda ha fatto irruzione nella banca alle 8:30 di questa mattina, non appena i primi dipendenti sono arrivati per l’apertura.

Erano due gli scenari presi in considerazione dagli agenti: o la resa dei rapinatori e l’uscita dalla banca senza opporre resistenza, oppure l’irruzione delle forze dell’ordine. Tuttavia, la fuga lungo le fogne ha colto di sorpresa la polizia. L’area intorno alla piazza è sorvegliata da almeno dieci auto della polizia: la zona è off-limits per evitare rischi ai passanti.

