Usa 2020, quanti voti mancano ai due candidati per vincere (e dove potrebbero ottenerli)

Alla fine, come era previsto, nonostante sia già il 4 novembre, l’esito delle elezioni è ancora incerto. Mentre scriviamo ci sono ancora 8 Stati in cui il risultato non è ancora noto e i democratici sono avanti di una manciata di grandi elettori. Né Trump e neppure Biden attualmente hanno la maggioranza necessaria per aggiudicarsi la Casa Bianca. È più facile dire ciò che non è successo, invece di quello che potrebbe accadere. Innanzitutto, non c’è stata “l’onda blu” prevista dai sondaggisti che davano Joe Biden avanti in diversi swing States, determinanti per vincere le elezioni, come la Florida, la Carolina del Nord e l’Ohio. Inoltre, proprio come era accaduto quattro anni fa, i democratici non sono riusciti a conquistare gli Stati della famosa rust belt, segnati dal declino industriale e dalla disaffezione nei confronti dell’establishment. Ma proprio in questi stati – Michigan, Wisconsin e Pennsylvania – i voti scrutinati sono ancora pochi e la strada è ancora lunga.

I voti che mancano a Biden

Attualmente Biden è in vantaggio in tre Stati: il piccolo stato del Maine sull’East Coast – dove ora viene dato vincitore dalla Ap – il Nevada e l’Arizona nel West. Se dovesse vincere si aggiudicherebbe un totale di 21 elettori al massimo. Il Maine insieme al Nebraska ha un sistema diverso per assegnare i “grandi elettori” rispetto agli altri Stati: il candidato che ottiene una maggioranza relativa dei voti non ottiene automaticamente tutti i grandi elettori, ma soltanto una parte. Gli altri vengono assegnati in base ai margini di vittoria in alcune contee. Ad ogni modo, se Biden dovesse riuscire a portare “a casa” 21 elettori, gli mancherebbero comunque 24 grandi elettori. Per vincere dunque dovrebbe superare Trump in due Stati tra Wisconsin (10 elettori), Michigan (16) e Pennsylvania (20).

I voti che mancano a Trump

Al momento Trump è avanti proprio in Wisconsin, Michigan e Pennsylvania, dove però mancano ancora molti voti: si va dal 65% voti scrutinati del Michigan al 78% del Wisconsin. Inoltre, il presidente americano è avanti con buone percentuali anche in Georgia e nella Carolina del Nord e una vittoria in Alaska è quasi scontata. Vincendo in entrambi i primi due stati guadagnerebbe 44 grandi elettori – la Georgia ne ha 15 e la Florida 29 – su un totale di 57 che gli mancano per arrivare a quota 270. A quel punto gli basterebbe vincere in Michigan o in Pennsylvania per restare alla Casa Bianca (non è sufficiente il Wisconsin dove i grandi elettori sono 10, né l’Alaska dove sono 3).

La Pennsylvania e i voti che non arrivano dalla rust belt

È chiaro dunque che – salvo colpi di scena – il voto nei tre Stati della rust belt saranno decisivi. Ma, ed è qui che la vicenda si complica ulteriormente, i tre Stati del Nord sono anche quelli dove l’esito del voto non arriverà a breve. Se nel Wisconsin, il governatore Tony Evers ha detto che il risultato dovrebbe essere noto entro mercoledì, a causa dell’elevato numero di voti per posta, nel Michigan i voti dovrebbero essere ufficializzati venerdì. Anche per sapere l’esito in Pennsylvania si potrebbe dover aspettare fino al 6 novembre. Senza tener conto di eventuali ricorsi e azioni legali, un’ipotesi già paventata da Trump e, viste le ultime dichiarazioni dei due candidati, estremamente probabile.

