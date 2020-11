Le regioni messe in rosso dal Dpcm si ribellano. La rabbia di Cirio e Fontana – Video

Il presidente del Piemonte dice di aver passato una notte insonne per cercare di capire perché il governo ha imposto la zona rossa nella sua regione e non in altre con livelli di rischio più alti. Fontana ha parlato di: «schiaffo a tutti i lombardi» da parte del governo. Ma da domani, le due regioni vanno in lockdown con Val d’Aosta e Calabria

Non se lo spiegano, o quantomeno non si danno pace i governatori di Lombardia e Piemonte dopo la decisione del ministro della Salute, Roberto Speranza, di far calare il lockdown più rigido sulle loro regioni, dopo l’ultimo Dpcm. A esplodere di rabbia oggi è il governatore piemontese Alberto Cirio, che in un infuocato post su Facebook chiede che gli si spieghi: «la logica di queste scelte, pretendo dal Governo chiarezza». Così come aveva fatto ieri in un video Attilio Fontana, Cirio punta il dito sui dati usati dal ministero per decidere le zone rosse. Numeri sull’andamento della pandemia di Coronavirus: «vecchi di almeno 10 giorni», che non considerano: «il netto miglioramento dell’Rt», tanto in Piemonte quanto in Lombardia.

Fontana aveva parlato di: «schiaffo in faccia a tutti i lombardi» che negli ultimi 10 giorni avevano già subito il coprifuoco serale, oltre alle chiusure anticipate di bar e ristoranti. Una scelta, quella del governo, considerata ingiusta alla luce di altre regioni come la Campania che sembravano avere livelli di rischio dei contagi ben più alti rispetto a una regione in zona gialla, come si trova oggi quella governata da Vincenzo De Luca. E Cirio oggi torna proprio sulla disparità di trattamento, dopo una notte insonne passata a leggere e rileggere i dati. Pretende spiegazioni: «Perché per Regioni con situazioni gravi si sia usato un metro diverso».

