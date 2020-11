Le teorie (?) di Radio Maria: «Il Coronavirus è un complotto per arrivare alla dittatura sanitaria»

Le parole risalgono allo scorso 11 novembre ma solo nelle ultime ore hanno cominciato a diventare virali. Nella sua rubrica Lettura cristiana della cronaca e della storia il direttore di Radio Maria don Livio Fanzaga ha azzardato una lettura decisamente lontana da quelle che conosciamo sul motivo per cui si è diffusa l’epidemia di Coronavirus. Nelle sue parole, che riportiamo qui sotto, si legge un disegno complesso che parte dal Demonio, passa da menti criminali e arriva fino alla fondazione guidata da Bill Gates.

«Questa epidemia è un progetto. E non è uscita neanche per caso dal laboratorio di Wuhan. Si è sviluppata come progetto ben preciso per colpire l’Occidente. Prima pensavo che fosse la Cina adesso comincio a pensare che forse non era solo la Cina. Ultimamente sono venuto a sapere che questa epidemia è stata già anticipata quattro o cinque anni fa. Nell’autunno scorso era stata fatta una simulazione ma era a conoscenza di tutti quelli che volevano seguirla. Una simulazione fatta dalla fondazione Gates.