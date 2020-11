Puglia sempre più rossa, ospedali sotto pressione: ambulanze in coda al pronto soccorso di San Giovanni Rotondo – Il video

A San Giovanni Rotondo, il paese di San Pio in provincia di Foggia, anche i frati Cappuccini sono in quarantena per alcuni casi di Coronavirus e hanno deciso di chiudere la chiesa e la cripta del santuario di Santa Maria delle Grazie. Del resto, in tutta la Puglia – zona arancione che si avvia a diventare zona rossa – gli ospedali sono sotto pressione, come dimostra un video girato da un operatore sanitario fuori dal pronto soccorso della Casa Sollievo della Sofferenza, proprio a San Giovanni Rotondo: sei ambulanze in coda nella notte, provenienti da tutto il Gargano e non solo. Nel filmato, infatti, si vedono mezzi provenienti da Ischitella, Vieste, Peschici, Zapponeta, Serracapriola e Foggia. Secondo i dati riferiti al 16 novembre, i pazienti Covid presenti in pronto soccorso e in attesa di un posto letto erano 18. Complessivamente i ricoverati nell’unità Covid erano 146, di cui 113 in malattie infettive, 20 in pneumologia e 13 in terapia intensiva.

Video: Facebook / Ilsipontino Net

Leggi anche: