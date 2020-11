Morra, attacco durissimo alla Rai: «Mi hanno delegittimato. Intervistano il figlio di Riina ed escludono me?»

«L’episodio di ieri è stato un episodio di delegittimazione: Cosa Nostra ci insegna che quando si è scomodi, bisogna infangare e delegittimare». Nicola Morra va all’attacco della Rai, e lo fa con parole durissime, dopo che ieri la trasmissione Titolo V su Raitre ha rifiutato di ospitarlo in seguito alle sue parole su Jole Santelli («I calabresi sapevano di aver votato una grave malata oncologica e ognuno ha la classe dirigente che sceglie»)

Il presidente della Commissione Antimafia oggi, ospite di Omnibus su La7, ha commentato: «Mi hanno escluso all’ultimo, mentre mi stavano microfonando: il sevizio pubblico può tranquillamente intervistare il figlio di Totò Riina e Salvatore Buzzi, ma il presidente della Commissione Antimafia non può essere scartavetrato (perché io vorrei che i giornalisti facessero questo ai loro ospiti) dai giornalisti? Non possiamo accettare che tutto questo passi: bisogna fare una riflessione sullo stato della democrazia all’interno dell’azienda pubblica che una volta erano patrimonio culturale del Paese».

«Travisato il senso delle mie parole»

Morra è poi tornato sulle sue parole a proposito di Santelli: «Io per primo sono stato vicino, per storia personale, a chi soffre e a chi, essendo nella malattia, doveva veder riconosciuto il suo diritto alla salute, soprattutto in una terra devastata come la Calabria, in cui il servizio sanitario regionale non è in grado di garantire le cure a tanti, soprattutto a quelli che economicamente non hanno possibilità», ha detto. «Io rimango particolarmente frastornato da quello che è avvenuto, anche perché se andate a riascoltare le parole che ho detto, e non le andate a leggere con il sapiente taglia e cuci che è stato fatto da qualcuno, capirete il senso delle mie parole».

