Coronavirus, in Lombardia calano i contagi: +4.886. Le vittime arrivano a +186

Il bollettino del 24 novembre

Scendono i casi di Coronavirus in Lombardia. Sono +4.886 i positivi delle ultime 24 ore contro i +5.289 di ieri, e +5.094 due giorni fa. La discesa rispetto agli oltre 8mila nuovi contagi registrati il 21 novembre dunque riprende con un incremento di tamponi effettuati nelle ultime 24 ore pari a 31.033 (ieri 32.862). A differenza dei contagi, le nuove vittime registrate aumentano: +186 contro i +140 di ieri, per un totale di decessi da inizio pandemia arrivato a quota 20.850. I numeri delle terapie intensive presentano ancora, come nel bollettino scorso, il segno meno: il totale è ancora vicino a quota mille con 932 ricoverati, -13 contro i – 4 di ieri. Sono 139.468 le persone in isolamento domiciliare, 8.360 i ricoverati con sintomi.

Le province

Ecco i casi di Coronavirus suddivisi per provincia:

Milano : (+1.442), di cui (+633) a Milano città

: (+1.442), di cui (+633) a Varese : (+1.011)

: (+1.011) Monza e Brianza : (+496)

: (+496) Como : (+428)

: (+428) Mantova : (+379)

: (+379) Pavia : (+239)

: (+239) Brescia : (+226)

: (+226) Bergamo : (+128)

: (+128) Lecco : (+115)

: (+115) Cremona : (+90)

: (+90) Lodi : (+78)

: (+78) Sondrio: (+67)

