L’orgia a Bruxelles e il deputato ungherese coinvolto, la scomunica di Tusk: «Il partito di Orbán non può stare nel Ppe»

«Cos’altro Fidesz», il partito del premier ungherese Viktor Orbán «dovrebbe fare perché tutti voi vediate che semplicemente non si adatta alla nostra famiglia?». Il messaggio è comparso sul profilo Twitter di Donald Tusk, presidente del Partito Popolare europeo, in riferimento – ma senza citarlo – allo scandalo che ha coinvolto un europarlamentare di Fidesz che ha partecipato a un festino a sfondo sessuale in un pub in violazione del lockdown a Bruxelles. Il partito di Orbán siede nella famiglia del Ppe, ma è attualmente sospeso in attesa che il partito prenda una decisione in merito.

È di ieri, primo dicembre, la notizia dell’eurodeputato József Szájer che, nella notte tra il 27 e 28 novembre, ha partecipato – in barba alle norme anti-Covid – a un’orgia tra soli uomini nel centro di Bruxelles. Szájer, membro del partito ungherese al governo Fidesz e fedelissimo del premier Viktor Orbán, ha annunciato due giorni più tardi le dimissioni da membro del Parlamento europeo. Era dal 2004 che ricopriva la carica. Poi l’addio alla politica, senza però menzionare l’episodio alla base del passo indietro. E solo ieri, dopo che le indiscrezioni sul suo coinvolgimento al festino hanno iniziato a circolare sui media, Szájer ha ammesso tutto.

