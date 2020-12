Coronavirus, ancora 528 decessi in 24 ore. I nuovi contagi scendono a 13.720 con circa 50mila tamponi in meno

Il bollettino del 7 dicembre

Dopo i 18.887 contagi da Coronavirus registrati ieri, il bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute riporta oggi, 7 dicembre, +13.720 nuovi casi. Un dato che arriva a fronte di 111.217 tamponi effettuati, contro i 163.550 della giornata ieri. Nelle ultime 24 ore sono stati invece 528 i decessi, in calo rispetto ai 662 di ieri. Le persone guarite e/o dimesse nell’ultima giornata sono state 19.638, per un totale di 933.132 da febbraio. Mentre sono 30.524 i pazienti che si trovano ricoverati con sintomi. Nell’ultima giornata sono stati 144 gli ingressi in terapia intensiva, per un totale complessivo di 3.382. Le regioni con più contagi individuati nelle ultime 24 ore sono la Lombardia (1.562), Veneto (2.550) ed Emilia Romagna (1.891).

I positivi al Covid-19 Regione per Regione

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione:

