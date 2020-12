A Natale (mi) regalo un corso online. Dal fitness al cinema, dal sushi all’anti stress, ecco le idee per tutti i gusti

Il weekend in montagna pensato da tempo ti avrebbe salvato dalla reputazione di pessimo ideatore di regali? Bruciata anche l’idea della nuova web cam per le telefonate a distanza durante la Pasqua in lockdown? Arredo per la casa, abbigliamento da divano e ultima versione del monopoli, già pensati per il compleanno di amici e parenti? Niente paura. La soluzione perfetta per risolvere il rompi campo dei regali di Natale 2020 c’è ancora: si chiama corso online. Il periodo delle feste sarà un momento di restrizioni si sa, in cui un pensiero, anche fatto a distanza, può far sentire meno soli e riempire le giornate passate in casa. Riscoprire passioni, acquisire nuove competenze, dedicarsi a una parte di sé finora trascurata. Le strade dei corsi online sono infinite e opporsi all’idea che ci farà risparmiare tempo (e in alcuni casi denaro) nella difficile ricerca al regalo giusto, sarebbe a questo punto da veri temerari.

Oltre alla modalità di acquisto resa facilmente possibile anche a distanza perché tutta in virtuale, la svolta di regalare un corso online sta nella varietà dell’offerta. Non c’è grado di parentela, età e sesso che non possano essere accontentati. Dagli studenti, alle nonne, dall’amico fissato con il fitness alla sorella social addicted. Ecco alcuni esempi di corsi online da poter far trovare sotto l’albero (o magari solo per email):

Fitness addicted

Tra i must have dei corsi on line c’è senza ombra di dubbio quello riguardante il mondo del fitness in tutte le sue declinazioni. Palestre e centri sportivi rimarranno chiusi fino a nuove indicazioni, e tra gli appassionati di jogging mattutino o di passeggiate nei parchi, c’è anche chi non vuole rinunciare ad allenamenti più mirati, che possano mantenere tonici i muscoli e allo stesso tempo far divertire. Pilates Anywhere è il corso avanzato per imparare e praticare in maniera corretta la respirazione, la postura e tutte le posizioni di uno dei metodi di allenamento più diffusi e seguiti dagli amanti del fitness. Un percorso a tappe in cui per ogni pratica conclusa si conquisterà lo sblocco di quella successiva, accompagnati dalle indicazioni dell’istruttrice professionista Claudia Fink.

Prezzo: Per tutte le tasche. Dai €10 del pacchetto Exspress Livello 1 ai €90 per il programma completo All-in

A scuola da Iginio Massari e Gordon Ramsey

Dal numero uno. Frequentare la scuola del Miglior Pasticciere del Mondo si può anche da casa. La scuola di cucina online di Chef in camicia ha pensato a un modo efficace per non interrompere il prezioso trasferimento dell’arte pasticcera, facendo immergere chiunque voglia nel dolcissimo mondo di Iginio Massari.

Prezzo: €49 per il corso singolo. €99 per tutti i corsi disponibili dell’Accademia con più di 100 video lezioni.

Sushi Chef. Dopo essersi ampiamente esercitati con dolci e pizze fatte in casa, gli appassionati di cucina potranno osare ancora un po’ di più, cimentandosi con il corso online che svela tutti i segreti di un sushi perfetto. Sushi Chef di Life Learning insegna l’arte di nigiri, tempura e uramaki con le dettagliate lezioni della chef Xia Min Leitha: dalla storia del pesce alla tecnica di taglio migliore, il regalo permetterà anche a chi è alle prima armi di potersi allenare per quando si potrà tornare di nuovo ad organizzare cene in compagnia.

Gordon Ramsey insegna. 20 video lezioni di quasi 4 ore ciascuna, è il corso del famoso chef britannico Gordon Ramsey sulla piattaforma Masterclass. Sperando che i fornelli del vostro fidanzato non si trasformino in una infuocatissima Hell’s Kitchen a suon di rimproveri su come cucinare un filetto alla Wellington, il regalo catapulterà l’aspirante cuoco direttamente nella cucina dello chef a sette stelle Michelin.

Prezzo: € 200 per 2 abbonamenti annuali

Corso di lingua alternativa

Per l’amico appassionato di lingue in grado di farvi fare il giro del mondo in pochi minuti solo parlando, c’è un corso online a cui probabilmente non ha ancora pensato. La lingua dei segni sarà una delle nuove competenze che potrà acquisire per scoprire la bellezza e l’utilità di un linguaggio che non smette di unire le persone. Tra i più abilitanti, il corso base e avanzato di IGEA. La lingua dei segni italiana verrà insegnata tramite video lezioni in collaborazione con docenti sordi madrelingua LIS e con un’esperta di disabilità uditiva e artiterapie.

Prezzo: da €179,00 a €670,00, con un’offerta attualmente in corso di circa il 70% della quota

Simili: Lifelearnig, Listube

Cinema e arte

Per gli appassionati di cinema e regia questo corso sarà un regalo difficile da non apprezzare. Martin Scorsese in persona sulla piattaforma universitaria Masterclass impartisce lezioni di cinema online. Dall’approccio alla narrazione, dal montaggio al lavoro degli attori. In 30 video lezioni da 4h e 35 minuti, il premio Oscar spiega le tecniche della settimana arte per appassionati e aspiranti professionisti.

Prezzo: €200 per 2 anni di abbonamento

Per gli amanti dell’arte invece ci ha pensato il Moma. La serie di corsi online In the Studio è stata organizzata dal celebre museo di New York e prevede lezioni di arte contemporanea in cui collezionisti, artisti, curatori e restauratori impartiscono lezioni su come realizzare un’opera d’arte degna di questo nome.

Prezzo: La frequenza dei corsi è libera, ma è necessario un pagamento di €33 mensili sulla piattaforma Coursera per avere una valutazione dei progressi ottenuti e quindi una certificazione delle competenze raggiunte. Compreso nel pezzo anche video on demand, esercizi individuali e forum di discussione nella community.

Anti stress

Time management. Smart-working, e-learning, zoom, skype e meet. Le giornate di lavoro e studio in casa possono essere molto stressanti, soprattutto quando si tratta di riuscire a gestire il tempo a disposizione nei migliori dei modi. Kairos, Torna padrone del tuo tempo è un corso di Time Management tenuto dallo psicologo e psicoterapeuta Matteo Neroni, per combattere la frustrazione da perdita di tempo con tecniche efficaci e recuperare la concentrazione persa.

Prezzo: € 34,99, con sconto del 50% a tempo limitato

Tra i corsi on line dedicati alla riduzione di stress anche quello da poter regalare alle neo mamme. La pandemia le ha costrette a vivere il parto in un clima più difficile del solito e ora si ritrovano in casa a dover affrontare pianti notti insonni e pianti inconsolabili delle piccole creature. Basta piangere! è il corso per riconoscere i segnali dei bambini piccolissimi e interpretare il loro pianto.

Prezzo: € 49,99

Per i più giovani

Social media Power. Dal profilo Instagram a Tik Tok i social sono ormai non soltanto un passatempo ma una possibile fonte di investimento per la formazione e quindi occupazione futura di molti giovani. Il regalo giusto per chi ama la comunicazione social e sogna di farne un vero e proprio lavoro, il corso Social media Power organizzato dalla Ninja Academy. Dalla social media strategy al piano editoriale, dall’archetypal branding al community management, il linguaggio professionale dei social potrà aprire orizzonti nuovi alle conoscenze dei più accaniti network addicted.

Prezzo: € 247

Podcast che passione. Il boom dei podcast registrato negli ultimi mesi di pandemia ha fatto riscoprire a molti giovani (e non), la bellezza di comunicare con il solo utilizzo della voce. Per chi vuole cimentarsi in un racconto tutto suo e impratichirsi con le tecniche di utilizzo vocale più efficaci, c’è il Corso di conduzione radiofonica per principianti e neofiti della radio, presente sulla piattaforma Udemy e tenuto da uno speaker e conduttore radiofonico professionista. Dai primi passi per parlare davanti a un microfono alle differenze di stile e contenuto a seconda che si tratti di podcast o di conduzione radiofonica in senso stretto.

Prezzo: € 19,99

Foto di copertina Kira auf der Heide su Unsplash

