Coronavirus, i positivi sono 12.756. 499 le vittime nelle ultime 24 ore

Il bollettino del 9 dicembre

Calano i contagi da Coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore, sono risultate infette altre 12.756 persone. I nuovi casi registrati ieri erano 14.842. Il totale dei positivi, individuati da febbraio a oggi, è aggiornato alla cifra di 1.770.149. Stando al bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute, il numero di tamponi analizzati dall’8 al 9 dicembre ammonta a 118.475, per un numero complessivo pari a 23.504.588. Il giorno precedente, l’incremento era stato di 149.232 test. I decessi giornalieri segnalati sono 499, meno dei 634 di ieri. Dall’inizio della pandemia, i morti sono stati 61.739. In Italia, al momento, risultano guariti 997.895 cittadini. Hanno, invece, un’infezione attiva in corso 710.515 persone. Di queste, 29.653 sono ricoverate con sintomi (il giorno precedente erano 30.081, decremento di 428 unità), 3.320 necessitano di cure nei reparti di terapia intensiva (ieri erano 3.345, decremento di 25 unità) e 677.542 sono sottoposte a isolamento domiciliare. I nuovi ingressi in terapia intensiva sono diminuiti rispetto ai 192 di ieri, attestandosi oggi a quota 152. Il Veneto registra il doppio dei contagi rispetto alla Lombardia, 2.427 contro 1.233.

I positivi al Covid-19 Regione per Regione

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione:

