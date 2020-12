Coronavirus, +18.727 positivi con oltre 190 mila tamponi. Calano i decessi: +761 (ieri erano 887)

Il bollettino dell’11 dicembre

Aumentano i casi di Coronavirus segnalati in Italia nelle ultime 24 ore con più tamponi. Stando ai dati del bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute sono +18.727 i nuovi positivi registrati da ieri con 190.416 tamponi, contro i +16.999 positivi e 171.586 tamponi di ieri. Il Veneto registra l’aumento più grande (+3.883), seguito dalla Lombardia (+2.938). Calano leggermente i morti per Covid: sono 761 (ieri erano 887). Le persone ricoverate con sintomi scendono a quota 28.562 (-526, ieri erano 29.088) e diminuiscono anche i pazienti in terapia intensiva a 3.265 (-26, ieri erano 3.291) ma con 208 ingressi nelle ultime 24 ore. Sono invece 1.052.163 i pazienti guariti e dimessi (+24.169, ieri erano 1.027.994). Attualmente ci sono 690.323 persone positive al virus in Italia.

I positivi al Covid-19 Regione per Regione

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione:

